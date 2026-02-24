Семак – об уходе Жерсона: «Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе полузащитника Жерсона.

– Хочется подробно остановиться на трансферной кампании. Вы уже чуть объяснили, почему у Жерсона не получилось. Но когда осенью говорили, что ничего не знаете о его желании уйти, вы лукавили?

– Нет, он был готов остаться в «Зените». Его бы никогда не отпустили, если бы клуб не получил выгодное предложение.

– Андрей Мостовой вот сразу чувствовал, что Жерсон надолго в «Зените» не задержится.

– У меня такого чувства не было. Я много раз разговаривал с Жерсоном. Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро».

– О чeм вы подумали, когда узнали, что клуб решил его продать? Расстроились или испытали облегчение?

– Ни одного, ни второго. Ближе к зимнему перерыву мы уже понимали его возможности и качества, начали понимать, как его использовать. Если бы Жерсон остался, он бы играл. Любой игрок может захотеть уйти. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий, это уже безостановочная работа и рутина.