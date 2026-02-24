Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак – об уходе Жерсона: «Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро»

Семак – об уходе Жерсона: «Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро»

Сегодня, 11:18
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе полузащитника Жерсона.

– Хочется подробно остановиться на трансферной кампании. Вы уже чуть объяснили, почему у Жерсона не получилось. Но когда осенью говорили, что ничего не знаете о его желании уйти, вы лукавили?

– Нет, он был готов остаться в «Зените». Его бы никогда не отпустили, если бы клуб не получил выгодное предложение.

Андрей Мостовой вот сразу чувствовал, что Жерсон надолго в «Зените» не задержится.

– У меня такого чувства не было. Я много раз разговаривал с Жерсоном. Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро».

– О чeм вы подумали, когда узнали, что клуб решил его продать? Расстроились или испытали облегчение?

– Ни одного, ни второго. Ближе к зимнему перерыву мы уже понимали его возможности и качества, начали понимать, как его использовать. Если бы Жерсон остался, он бы играл. Любой игрок может захотеть уйти. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий, это уже безостановочная работа и рутина.

  • В июле 2025 года «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго», а в январе 2026-го продал игрока в «Крузейро». Бразилец провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола.
  • По данным Transfermarkt, без учета бонусов сумма покупки игрока «Зенитом» составила 25 миллонов евро, а продажи – 27 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крузейро Зенит Жерсон Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771924684
Видимо, о "Крузейро" все с детства мечтали, включая Роналду,Месси и Семака, но свезло Жерсону.Везунчик!!!
Ответить
Коста008
1771932782
А я уверен на 100%, что если бы не Крузейро, предприимчивый папаша нашёл бы другой клуб, которого раскрутил бы на эту сделку. В случае с Жерсоном это был скорее вопрос времени. Не отпустила его видимо до конца ситуация, когда арабы в последний момент готовы были отсыпать ему в несколько раз больше, чем Зенит
Ответить
алдан2014
1771939627
Ой свистит Сережа... Ой свистит. Сразу жерсону не понравилось на болотах. Он и играть то не пробовал даже. Крузер просто подвернулся
Ответить
