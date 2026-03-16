Червиченко – об игроке «Зенита»: «Странноватый парень со звездняком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Я слышал, что он вообще странноватый парень! Во-вторых, с тяжeлым характером. В-третьих, со звездняком. Много даeт интервью, но надо доказывать не языком, а на поле.

А на поле не так всe великолепно у него. Есть моменты, когда он блестяще выглядит. А есть, где не достаточно хорош, как на это рассчитывают его партнeры, болельщики и тренерский штаб.

Видимо, в разговорном жанре Глушенков сильнее, чем в игровом. У нас же теперь новый тренд: теперь футболисты становятся комиками, стендаперами.

Возможно, он рассматривает это направление в дальнейшем. Начал тренироваться уже сейчас. Вполне возможно, что у него звeздная болезнь.

Когда человек говорит, что он не хотел в «Спартак», то это выглядит, что он уговаривает сам себя, свои юношеские комплексы пытается перебороть.

Если его не взяли в «Спартак», то ему это доставило массу неприятных эмоций. В то время почти все хотели быть в «Спартаке», и он не исключение.

А теперь он сам себе пытается доказать, что все было хорошо. Идeт просто закрытие внутренних психологических ям», – считает Червиченко.