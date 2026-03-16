Червиченко – об игроке «Зенита»: «Странноватый парень со звездняком»

Вчера, 16:12
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Я слышал, что он вообще странноватый парень! Во-вторых, с тяжeлым характером. В-третьих, со звездняком. Много даeт интервью, но надо доказывать не языком, а на поле.

А на поле не так всe великолепно у него. Есть моменты, когда он блестяще выглядит. А есть, где не достаточно хорош, как на это рассчитывают его партнeры, болельщики и тренерский штаб.

Видимо, в разговорном жанре Глушенков сильнее, чем в игровом. У нас же теперь новый тренд: теперь футболисты становятся комиками, стендаперами.

Возможно, он рассматривает это направление в дальнейшем. Начал тренироваться уже сейчас. Вполне возможно, что у него звeздная болезнь.

Когда человек говорит, что он не хотел в «Спартак», то это выглядит, что он уговаривает сам себя, свои юношеские комплексы пытается перебороть.

Если его не взяли в «Спартак», то ему это доставило массу неприятных эмоций. В то время почти все хотели быть в «Спартаке», и он не исключение.

А теперь он сам себе пытается доказать, что все было хорошо. Идeт просто закрытие внутренних психологических ям», – считает Червиченко.

  • 26-летний Глушенков в «Зените» с июля 2024 года.
  • Его статистика за петербургскую команду: 50 матчей, 21 гол, 13 ассистов.
  • После зимней паузы в активе вингера 1 результативная передача в 3 играх.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028-го.
  • Рыночная стоимость Глушенкова – 14 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Червиченко Андрей
Комментарии (12)
Интерес
1773668758
Да уж,на экране его безумный взгляд крупным планом впечатляет!
Литейный 4 (returned)
1773669258
Макс не вошел в игру с хряками. Если бы был в ударе, то пару точно отгрузил бы антинародным. Гыгыгы
Garrincha58
1773670396
Человек настроения, если встал не стой ноги можно смело оставить его в запасе
evgevg13
1773672008
странноватый парень-мягко сказано
Бумбраш
1773675025
Червяка перестали в газпрёме корить?
crf57
1773676403
ГЛУШЕНКОВ - простой неумытый деревенский парнишка,а точнее убогий недоумок!!
Artemka444
1773679551
Ахах все прям
