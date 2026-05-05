Червиченко отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
«У меня нет однозначного мнения по итогам работы Челестини. Вначале он очень хорошо вписался и все были прямо восхищены им. Потом всe пошло в отрицательном направлении.
Тут нет большой вины Челестини – его сделали крайним. Чересчур надавали ему коврижек, когда всe стало плохо. Результаты команды – это что-то внутреннее.
Тренера всe равно хотели убрать. Видимо, не со всеми игроками нашeл общий язык», – заявил Червиченко.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
