Червиченко отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«У меня нет однозначного мнения по итогам работы Челестини. Вначале он очень хорошо вписался и все были прямо восхищены им. Потом всe пошло в отрицательном направлении.

Тут нет большой вины Челестини – его сделали крайним. Чересчур надавали ему коврижек, когда всe стало плохо. Результаты команды – это что-то внутреннее.

Тренера всe равно хотели убрать. Видимо, не со всеми игроками нашeл общий язык», – заявил Червиченко.