Червиченко отреагировал на увольнение Челестини из ЦСКА

5 мая, 16:06
3

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«У меня нет однозначного мнения по итогам работы Челестини. Вначале он очень хорошо вписался и все были прямо восхищены им. Потом всe пошло в отрицательном направлении.

Тут нет большой вины Челестини – его сделали крайним. Чересчур надавали ему коврижек, когда всe стало плохо. Результаты команды – это что-то внутреннее.

Тренера всe равно хотели убрать. Видимо, не со всеми игроками нашeл общий язык», – заявил Червиченко.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Интерес
1777988413
Червь тут не дурак.Это когда о родном "Спартаке" говорит,ему пузо набок сносит.
Ответить
Красногвардейчик
1777993626
Как ни странно согласен с червем....всё по делу сейчас сказал
Ответить
Cleaner
1777994263
Вот уж на чье мнение наплевать и забыть.
Ответить
