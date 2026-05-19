  • Червиченко – о «Зените»: «Такого несуразного чемпиона я ещe не видел»

Червиченко – о «Зените»: «Такого несуразного чемпиона я ещe не видел»

Вчера, 11:24
32

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Такого несуразного чемпиона я ещe не видел. Честно говоря, когда Угальде в том году стал лучшим бомбардиром, подумал, что у нас в футболе не всe в порядке. А когда «Зенит» вчера стал чемпионом, понял, что футбол у нас в кризисе.

За исключением питерских ребят все понимают цену этого чемпионства. В первую очередь им надо думать не о футболе, а как исправить имиджевую ситуацию. Реакция на чемпионство «Зенита» будет очень острой.

Думаю, в следующем сезоне, чтобы была честная борьба, «Зениту» надо сразу дать золотые медали. Остальные пусть уже играют между собой в нормальный футбол», – сказал Червиченко.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Lenin26
1779179365
Вообще не понимаю вот этого выражения "Зенит не заслуженно стал чемпионом,мол игра плохая",другим командам не кто не мешал набирать очки,тому же Краснодару вообще многое судью прощали и что,всё равно у Зенита очков больше,а всё вот это больше похоже на нытьё обиженных!
Ответить
Ингерманландия
1779179686
Раньше червяк свой спартак грязью поливал, теперь за Зенит принялся. Ну что тут сказать - червь есть червь и он не может без грязи!
Ответить
Garrincha58
1779179743
собаки лают, а караван идёт и наср...ть на его мнение
Ответить
Дубина
1779181772
Согласен! Чампион то не настоящий - липовый!!!! Позор!! ЗПРФ!!! Вытянули за уши в юбилей! Всеми силами тянули)) Баклажаны...
Ответить
anatolich72
1779182328
Червиченко не уважаю.в данном случае он прав на все 100%
Ответить
Номэд
1779182640
Омерзительный чимпиён. Несуразный... Позорный... А сколько ещё эпитетов ждёт этот зпрф.
Ответить
Юбиляр
1779183943
Мир еще не видел более позорного чемпиона !!! Гыгыгы.
Ответить
ziborock
1779184077
Два года "репку" из болота к юбилейному чемпионству тянули!)
Ответить
Прокс
1779184290
Черви ещё и ченко!!! Да фекалии всё время ***** за давандос!!!
Ответить
Настоящий Зенитовец
1779184750
Пожар в свинарне день 3
Ответить
