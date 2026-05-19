Червиченко – о «Зените»: «Такого несуразного чемпиона я ещe не видел»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Такого несуразного чемпиона я ещe не видел. Честно говоря, когда Угальде в том году стал лучшим бомбардиром, подумал, что у нас в футболе не всe в порядке. А когда «Зенит» вчера стал чемпионом, понял, что футбол у нас в кризисе.

За исключением питерских ребят все понимают цену этого чемпионства. В первую очередь им надо думать не о футболе, а как исправить имиджевую ситуацию. Реакция на чемпионство «Зенита» будет очень острой.

Думаю, в следующем сезоне, чтобы была честная борьба, «Зениту» надо сразу дать золотые медали. Остальные пусть уже играют между собой в нормальный футбол», – сказал Червиченко.