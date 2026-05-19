Тимощук ответил на слова Кордобы про «Зенит»

Вчера, 12:19
38

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слова Джона Кордобы. Нападающий «Краснодара» ранее заявил, что его рассмешил пенальти, который Сергей Карасев назначил в пользу петербуржцев в игре с «Ростовом».

– Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».

– Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.

– Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.

– Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом».

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Тимощук Анатолий Кордоба Джон
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1779182524
Забили с левого пенальти ростову и поставил трус семак трёхэтажный автобус. Болото позорное.
Ответить
Прокс
1779183602
Бакломэд, вся страна будет болеть против свиноботов,и вашем варешкам греться в жопе!!!
Ответить
Настоящий Зенитовец
1779183680
Про пенки краснодыра эта обезьяна почему-то молчит
Ответить
ziborock
1779183763
Газпромотряд им. Карасева)
Ответить
DMитрий
1779184302
Смеется тот, кто смеется последним! А этот чемпионат закончен! Приходите в июле...
Ответить
Виктор-Трофимов-google
1779184830
зенит простимулировал краснодар, по этому те и проиграли динамо. потом простимулировал спартак заодно, и те опкакались в махачкале и заняли свое 4 место. все же очевидно.
Ответить
NewLife
1779184886
"заслуженно стали чемпионами. " Тимощук клоун рассмешил еще больше, чем пенка рассмешила лучшего игрока рпл. Чемпионы имени кухуяна подарившего вам два очка))))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1779186647
На одном Кордобе судьи раз 10 ошибались, ведясь на его провокации. У быков только на Кордобе как минимум 9 очков лишние. Гыгыгы
Ответить
Азбука
1779186930
То есть игроки Краснодара признают, что Динамо(Мо) объективно сильнее Краснодара. Им просто мало платят))
Ответить
crf57
1779200240
Вся страна,кроме Тимощука видела, что ЗЕНИТ НЕЗАСЛУЖЕННО стал чемпионом,просто смешной чемпион! Поганому КАРАСЮ с КУХУЯНОМ спасибо скажите!!!
Ответить
