Тимощук ответил на слова Кордобы про «Зенит»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слова Джона Кордобы. Нападающий «Краснодара» ранее заявил, что его рассмешил пенальти, который Сергей Карасев назначил в пользу петербуржцев в игре с «Ростовом».

– Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».

– Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.

– Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.

– Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом».