Тимощук ответил на слова Кордобы про «Зенит»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук отреагировал на слова Джона Кордобы. Нападающий «Краснодара» ранее заявил, что его рассмешил пенальти, который Сергей Карасев назначил в пользу петербуржцев в игре с «Ростовом».
– Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».
– Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.
– Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.
– Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом».
- «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
- Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
- «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».
Источник: «РБ Спорт»