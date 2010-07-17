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Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Завершил карьеру
30 марта 1979 (47)
#44 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
18 августа
3
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
15 августа
8
Боярский назвал человека, благодаря которому Соболев преобразился в «Зените»
1 августа
26
Реакция Тимощука на слова агента Тюкавина
18 июля
Тимощук оценил перспективы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ
17 июля
1
В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы
17 июля
10
Реакция Тимощука на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
17 июля
5
Мажич, Карасев и Левников встретились с тренерами РПЛ на стадионе «Спартака»
15 июля
10
Тимощук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026
29 июня
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
В «Зените» заявили, что Соболев «выгрыз» место в основе
13 июня
4
Тимощук высказался о том, что он работает на российские спецслужбы
12 июня
6
Тимощук ответил на слова Кордобы про «Зенит»
19 мая
44
В «Зените» назвали количество своих бразильцев, которые поедут на ЧМ-2026
10 мая
3
Тимощук раскрыл, благодаря чему Соболев стал играть лучше в «Зените»
6 мая
6
Тимощук высказался об игре Дурана за «Зенит»
5 мая
3
Тимощук назвал главного фаворита Лиги чемпионов
5 мая
6
Тимощук пошутил о результативности Соболева
4 мая
Видео
Дивеев спорил на гол в ворота ЦСКА
2 мая
4
Тимощук встал на защиту Дурана, пробежавшего в матче меньше вратаря
30 апреля
2
Тимощук сделал заявление о судействе в РПЛ
28 апреля
1
Видео
Тимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
23 апреля
3
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии
30 марта
Тимощук составил рейтинг лучших игроков в современной истории «Зенита»
30 марта
5
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
29 марта
9
В «Зените» объяснили прогресс Соболева
29 марта
5
В «Зените» считают, что не прогадали с трансфером Дивеева
29 марта
Тренер «Зенита» сказал, почему Соболева и Мостового не вызвали в сборную России
29 марта
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
18 февраля
8
Тренер «Зенита» похвалил Соболева за матч, где он с метра не забил в пустые ворота
8 февраля
2
1
2
3
4
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Титов возвращается к тренерской работе
15:50
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15:01
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