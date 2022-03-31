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Анатолий Тимощук
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
4
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
2
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
16
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Все новости
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
4
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
42
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
13
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
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«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
3
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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19:33
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Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
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19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
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19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
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«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
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18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
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18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
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Анатолий Тимощук
Полузащитник
Имя
Анатолий
Отчество
Александрович
Фамилия
Тимощук
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
30 марта 1979 (43 года)
Рост
181
Вес
70
Статистика
Новости
Статьи
Посты
31 марта 2022
14:11
Медведев – о состоянии Тимощука после ДТП: «С Анатолием все в порядке. Уже работает»
11:57
Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку «Зенита» («Чемпионат»)
5
28 февраля 2022
22:31
Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»
1
6 февраля 2022
22:27
Фото
Примера. «Бетис» дома проиграл «Вильярреалу». Тимощук, Радимов и Оливейра посетили матч
11
13 сентября 2021
22:57
Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»
14
9 августа 2021
09:36
Лунев – об изучении немецкого языка с Тимощуком: «Не скажу, что помогает, но интересно»
3
11 июля 2021
14:42
Тимощук – о лимите на легионеров: «Нельзя ограничивать конкуренцию. Она порождает качество»
7
20 мая 2021
16:37
Тимощук: «Точно не пойду в «Спартак». Как бы ни сложилась жизнь»
52
15:43
Тимощук – о «Зените»: «Думаю, «Барселону» Гвардиолы тоже называли «Империей зла». Если кто-то побеждает, всегда найдутся критики»
13
25 марта 2021
10:36
Зинченко стал самым молодым капитаном сборной Украины в официальных играх
2
5 марта 2021
11:59
Тимощук: «Планировал стать тренером и думаю, что когда-то стану главным»
4
18 января 2021
16:39
Тимощук: «Ван Гаалу не нравился мой 44-й номер. В его командах нельзя иметь номер выше 39-го»
1
12:57
Тимощук: «Из-за вегетарианства мне не хватало спортивной агрессии»
1
11:42
Тимощук – об отношениях России и Украины: «Должен быть мир во всем мире. Любая война – горе»
6
10:45
Тимощук: «Кроме «Зенита» были предложения от других клубов из топ-5 РПЛ»
4
25 мая 2020
22:23
Фото
Тимощук, Халк и Дзюба – в символической сборной «Зенита» за российский период по версии Геннадия Орлова
18
19 мая 2020
20:54
Фото
Аршавин в шутку сравнил с дровами бывших партнеров по «Зениту»
3
6 мая 2020
07:27
Тимощук: «Как-то Роббен забил, побежал к ван Гаалу праздновать, тот испугался, убежал и заднюю поверхность бедра порвал»
1
5 мая 2020
23:58
Тимощук: «Кто-то как-то пошутил над Рибери и ушел в туалет. Франк взял дрель и чуть ли не начал сверлить дверь»
3
1 мая 2020
00:43
Фото
«Зенит» составил команду из легионеров, сыгравших больше всех за сборную во время выступлений за петербургский клуб
6
10 апреля 2020
18:00
Фото
Анюков, Тимощук и Радимов – в символической сборной «Зенита» по числу матчей в статусе капитана
2
09:52
Тимощук: «Оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью»
2
21 марта 2020
12:51
Тимощук: «Чемпионат России надо доиграть, чтобы не было разговоров»
13
6 февраля 2020
13:37
Тимощук: «Пока рано вешать медали «Зениту». В 2017 году их уже в 10-м туре на шеи повесили»
3
9 января 2020
15:55
Фото
Дзюба, Аршавин, Тимощук – в сборной «Зенита» за десять лет
11
28 октября 2019
11:18
Гендиректор «Шахтера»: «Никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 миллионов за Тимощука. А оно так и есть»
24
18 сентября 2019
14:54
Бывшая жена Тимощука: «Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых»
9
14:32
Бывшая жена Тимощука: «Толик с сообщниками совершили рейдерский захват моей недвижимости в центре Киева»
12
11 сентября 2019
18:30
Бывшая жена Тимощука подала на него в суд. Предмет иска – пять квартир в центре Петербурга
30
25 марта 2019
21:45
Зинченко: «Хочу побить рекорд Тимощука по матчам за сборную»
5
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