  • Тимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Тимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Сегодня, 19:17
1

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук дал оценку пенальти, назначенному в концовке гостевой игры 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Как оцените то, что произошло в конце матча с «Локомотивом», включая массовую стычку?

– Изначально было ясно, что игра получится нервной с высоким напряжением. В том числе из‑за важности результата для обеих команд.

В итоге полумоменты, которые были упущены судейской бригадой, повлияли на то, что произошло в концовке. Как и окончательное решение по поводу назначения пенальти в компенсированное время.

После этого эмоциональный фон возрос еще больше. В такой ситуации любой контакт или единоборство воспринимались как что‑то сверхособенное. Поэтому обе команды и побежали к угловому флажку. Никто не хотел проигрывать.

– Какое ваше отношение к пенальти?

– Я склонен верить Игорю Дивееву. Знаю его как абсолютно честного и ответственного человека. Спросил у него после игры про этот эпизод, на что он мне сразу сказал: мяч рукой не трогал.

И даже несколько повторов, которые я сам посмотрел после матча и которые просматривал арбитр по ходу игры, не дают ясности. Но судья почему‑то быстро принял решение по поводу пенальти. Причем, судя по всему, основываясь на стоп‑кадре.

Так же, наверно, как в эпизоде с удалением Педро во встрече с «Краснодаром». Потом, как мы знаем, эту красную карточку отменили как все‑таки незаслуженную. Поэтому хотелось, чтобы во встрече с «Локомотивом» арбитр не спеша оценил ситуацию, посмотрел все повторы.

Тем более, что мяч не менял направление. Знаете, я сам смотрю много эпизодов, связанных со спорными моментами. И вижу, когда мяч начинает двигаться по другой траектории. Здесь этого не было.

Поэтому тяжело судить, что в этом моменте увидел арбитр. Так что для меня это решение спорное. Конечно, каждый будет защищать свою позицию.

Будем ждать решение ЭСК. Но очень не хочется, чтобы судейские ошибки влияли на чемпионскую гонку. Пока же получается иначе, включая красную карточку Педро во встрече с «Краснодаром».

Понятно, что ошибки идут во все стороны. Все мы люди, и все ошибаемся. Но хотелось бы, чтобы помощь ВАР не мешала командам вести бескомпромиссную борьбу. И больше говорить не о таких моментах, а о футболе. И играть в футбол.

– Что скажете по поводу результата матча с «Локомотивом»?

– К сожалению, мы потеряли очки. Но к счастью, благодаря отраженному пенальти не проиграли – Денис Адамов хорошо сыграл. Мы верили в то, что он возьмет 11‑метровый. Я – точно!

Перед ударом тихонечко про себя думал и просил небеса, чтобы мяч не оказался в наших воротах. Переживаешь же невероятно.

Но борьба в чемпионате продолжается. В прошлом туре мы вышли на первое место, теперь надо ждать, как сыграет «Краснодар».

В этом и есть вся красота чемпионской гонки, в которой победит сильнейший. При этом свое дело мы должны делать до последней секунды и на максимуме.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Тимощук Анатолий Дивеев Игорь Сухой Алексей
_Marqella_
1776962366
не надоело про этот пенальти тылдычить
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
Основной вратарь «Балтики» выбыл до середины мая
19:51
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
7
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
Все новости
