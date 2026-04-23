Тимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук дал оценку пенальти, назначенному в концовке гостевой игры 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

– Как оцените то, что произошло в конце матча с «Локомотивом», включая массовую стычку?

– Изначально было ясно, что игра получится нервной с высоким напряжением. В том числе из‑за важности результата для обеих команд.

В итоге полумоменты, которые были упущены судейской бригадой, повлияли на то, что произошло в концовке. Как и окончательное решение по поводу назначения пенальти в компенсированное время.

После этого эмоциональный фон возрос еще больше. В такой ситуации любой контакт или единоборство воспринимались как что‑то сверхособенное. Поэтому обе команды и побежали к угловому флажку. Никто не хотел проигрывать.

– Какое ваше отношение к пенальти?

– Я склонен верить Игорю Дивееву. Знаю его как абсолютно честного и ответственного человека. Спросил у него после игры про этот эпизод, на что он мне сразу сказал: мяч рукой не трогал.

И даже несколько повторов, которые я сам посмотрел после матча и которые просматривал арбитр по ходу игры, не дают ясности. Но судья почему‑то быстро принял решение по поводу пенальти. Причем, судя по всему, основываясь на стоп‑кадре.

Так же, наверно, как в эпизоде с удалением Педро во встрече с «Краснодаром». Потом, как мы знаем, эту красную карточку отменили как все‑таки незаслуженную. Поэтому хотелось, чтобы во встрече с «Локомотивом» арбитр не спеша оценил ситуацию, посмотрел все повторы.

Тем более, что мяч не менял направление. Знаете, я сам смотрю много эпизодов, связанных со спорными моментами. И вижу, когда мяч начинает двигаться по другой траектории. Здесь этого не было.

Поэтому тяжело судить, что в этом моменте увидел арбитр. Так что для меня это решение спорное. Конечно, каждый будет защищать свою позицию.

Будем ждать решение ЭСК. Но очень не хочется, чтобы судейские ошибки влияли на чемпионскую гонку. Пока же получается иначе, включая красную карточку Педро во встрече с «Краснодаром».

Понятно, что ошибки идут во все стороны. Все мы люди, и все ошибаемся. Но хотелось бы, чтобы помощь ВАР не мешала командам вести бескомпромиссную борьбу. И больше говорить не о таких моментах, а о футболе. И играть в футбол.

– Что скажете по поводу результата матча с «Локомотивом»?

– К сожалению, мы потеряли очки. Но к счастью, благодаря отраженному пенальти не проиграли – Денис Адамов хорошо сыграл. Мы верили в то, что он возьмет 11‑метровый. Я – точно!

Перед ударом тихонечко про себя думал и просил небеса, чтобы мяч не оказался в наших воротах. Переживаешь же невероятно.

Но борьба в чемпионате продолжается. В прошлом туре мы вышли на первое место, теперь надо ждать, как сыграет «Краснодар».

В этом и есть вся красота чемпионской гонки, в которой победит сильнейший. При этом свое дело мы должны делать до последней секунды и на максимуме.