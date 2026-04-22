Незабитый пенальти «Локомотива» в ворота «Зенита» на 99-й минуте

«Зенит» едва не проиграл «Локомотиву» в 26-м туре чемпионата России.

Матч на «РЖД Арене» завершился нулевой ничьей, однако сине-бело-голубые были близки к поражению, поскольку в компенсированное время в их ворота назначили пенальти.

Главный арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора дал 11-метровый за игру рукой Игоря Дивеева.

Защитник нарушил правила в результате верховой борьбы за мяч с Николаем Комличенко.

Заработавший пенальти нападающий «Локо» сам подошел к точке, но с его ударом на 99-й минуте справился вратарь «Зенита» Денис Адамов.