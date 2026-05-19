Мостовой дал совет Сперцяну насчет перехода в «Марсель»

Вчера, 17:45
3

Александр Мостовой считает «Марсель» хорошим вариантом для продолжения карьеры Эдуарда Сперцяна.

Он посоветовал капитану «Краснодара» принять предложение провансальского клуба.

«На данный момент «Марсель» – второй по значимости клуб во Франции после «ПСЖ». А раньше был первый.

Если есть интерес, предложение, то, конечно, надо уезжать, пробовать. Такими вариантами не стоит раскидываться, потому что можно пересидеть в «Краснодаре» и никуда не уехать.

Но давно придумали мультик: «Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?» Это не только Сперцяна касается, а многих. Захочет кто-то с такой зарплатой из «Зенита» в Европу уехать и попробовать свои силы?

Мы в своe время уезжали, и всe получалось, не было никаких проблем. Головин уехал в «Монако» – получилось. Захарян уехал в Испанию, но третий год сидит в запасе. Пока не поедешь, не узнаешь.

Мне кажется, Сперцян потянет уровень «Марселя» и Лиги 1. Но если кто-то сильный придeт на его место, может, уже и конкуренцию не выиграть.

Думаю, если бы в РПЛ зарплата была раз в пять меньше, то хотели бы уехать. Тем более в сегодняшнее время без еврокубков, турниров. За МКАД уезжаешь – и тебя никто не знает, ха-ха.

Пусть едет и пробует. Мы уезжали и по 10-15 лет в Европе играли. А кто-то приезжает, пару месяцев поиграет и возвращается, потому что тяжело. Там пахать, грызть надо, а тут в РПЛ тепличные условия.

Там по голове гладить не будут, там каждую неделю нужно доказывать, что ты сильнее. Поэтому туда многие и не стремятся», – сказал Мостовой.

  • 25‑летний Сперцян сыграл в 41 матче за «Краснодар» в этом сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Марсель Сперцян Эдуард Мостовой Александр
Комментарии (3)
Интерес
1779206971
Что вы своими переходами дали в итоге всему российскому футболу?
Foxitkuban
1779210268
"Мы в своe время уезжали, и всe получалось"(с) - что получалось? 3 кубка за 14 лет, а гонора как у Месси. Эдик и без твоих советов разберется, что ему делать. Клоун.
FFR
1779213596
Пусть переходит, к тому же в Марселе живут армяне до хрена.
