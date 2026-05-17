Реакция Мостового на чемпионство «Зенита»: «Как Петербург может быть футбольной столицей?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«Можно ли сказать, что Санкт-Петербург – футбольная столица России? Конечно же, нет! Как это возможно? Санкт-Петербург – это город Санкт-Петербург, а столица у нас – Москва. Как Петербург может быть столицей, даже футбольной?

Надо поздравить «Зенит». Как я и говорил, он стал чемпионом», – сказал Мостовой.