  • Реакция Мостового на чемпионство «Зенита»: «Как Петербург может быть футбольной столицей?»

17 мая, 21:10
25

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» в РПЛ.

«Можно ли сказать, что Санкт-Петербург – футбольная столица России? Конечно же, нет! Как это возможно? Санкт-Петербург – это город Санкт-Петербург, а столица у нас – Москва. Как Петербург может быть столицей, даже футбольной?

Надо поздравить «Зенит». Как я и говорил, он стал чемпионом», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (25)
Константин-Шапкин-google
Людям с болот не объяснить, что они просто люди. Они считают себя чем то особенным.
Semenycch
Мостовой, похоже, деградирует! Первый официальный матч в истории России провели именно в Питере, еще в позапрошлом веке! И сейчас в Питере лучшие болельщики, которые не просто массово ходят на футбол, но и болеют за любимую команду довольно сдержанно и разумно! Чем не столица?
Сам_себе_сказал
чё за глупость, в кто выиграл чемпионат там и столица,в прошлом году был Краснодар,сегодня С-пб,завтра это мод жет быть Локо
Привет, спортсмэн
Царь дело говорит. Москва как столица рулит. Вот, и в этом чемпионате кто сделал Зенита чемпионом? Правильно, Динамо (Москва).
лоист
Город с одной футбольной командой ни когда не станет сталицей
Kosi4ek
Зенит это столица липовых пенальти и удалений!!!!
Айболид
Да идите вы на удилище со своими "футбольными столицами" и "народными командами" ! Вся эта медийная шелуха нужна московским озобоченным долбонавтам . Зенит чемпион и ВСЁ .
somn
Вот что я заметил, читая коменты. Краснодар молчит, понятно - расстроены, но сколько же говна льётся на голову Зенита из спартаковской свинарни... Что же вы за люди!
VPERDIV SPARTAK
Москва с потраченными миллиардами снова на задворках
Gek Dement
Софистика(это так называется) от Мостового: "как Петербург может быть столицей если столица Москва"... Как можно Краснодар назвать быками, ЦСКА конями если игроки люди, как команда может быть народной если ее акции народу не принадлежат, как Мостовой может быть царем, если он к царскому роду не принадлежит и даже не дворянин и тд. и тп.
