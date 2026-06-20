Стало известно, в каком клубе АПЛ мог оказаться Мостовой

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сообщил, что «Арсенал» думал над трансфером Александра Мостового.

«Когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. Мы внимательно следили за его игрой. Он своим стилем подходил «Арсеналу». Он играл за «Страсбур» и Арсен Венгер его знал оттуда», – рассказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».