Фанат «Акрона» – защитнику Бокоеву: «Сраный «Ростов» обыграть не можете, вы серьезно?»

У футболиста «Акрона» Марата Бокоева и болельщика команды произошел эмоциональный разговор после поражения от «Ростова».

Тольяттинцы уступили со счетом 0:4 в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Срджана Благоевича проиграла все три матча в новом сезоне с общим счетом 1:11.

Ранее были поражения в чемпионате от «Зенита» (0:5) и «Рубина» (1:2).

«Марат, *** [блин], вы че творите?! Вы, сука, не первый день в команде. Вы, *** [блин], отдаете... Вы три гола себе привезли, три, *** [блин]! В каждой игре по голу, вы серьезно? Вы можете лучше, мы же знаем.

С «Зенитом» – понятно, обосрались, *** [блин], испугались. «Ростов» сраный обыграть не можете – *** [блин], вы серьезно? Сука, вы даже вторым составом играете, мы все понимаем. Но вы по воротам бить будете когда-нибудь или нет?

До этого Дзюба был – *** [хрен] с ним, вы не били по воротам. Сейчас вам че, *** [блин], мешает? Вы че творите, *** [блин]? Мы для вас, *** [блин], сука, ходим.

Не будут ходить больше. Вот эти вот трибуны вы пустые видите? Никто не будет ходить, если вы будете вот так играть.

Вы не хотите, что ли, *** [блин], здесь оставаться? За эту эмблему не хотите играть? Понятно, вам пофиг, вы сегодня здесь, завтра из вас здесь никого нет.

Но мы-то здесь остаемся. Вы, сука, ради нас поиграйте, пожалуйста», – заявил фанат «Акрона» Бокоеву.