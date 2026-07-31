Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России

31 июля, 10:15

Полузащитник медиафутбольного клуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков сообщил, что пока не готов выходить на поле в FONBET Кубке России из-за повреждения.

– «СКА-Ростов» вчера победил пензенский «Зенит» в первом раунде Кубка России. Что скажете по матчу? Почему вы не играли?

– Я пока травмирован, не могу играть. А за СКА очень рад! Доволен, что команда прошла дальше. С нервотрепкой правда, но ничего страшного, всякое бывает. Самое главное, что прошли в следующий этап.

– Передали уже ребятам пару ласковых за пропущенный гол на последних минутах?

– Да, чуть‑чуть. В группе написали друг другу, что так нельзя играть, особенно в концовке. Но это тоже опыт.

– Как далеко СКА может зайти в Кубке?

– Слушайте, давайте не будем загадывать. Мы спокойно от матча к матчу идeм. Как команда будет выступать, так и будет. Все умеют играть в футбол, и мы не можем говорить, что мы дойдем до финала, до пути РПЛ или еще какой‑то стадии. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Мы разбираем каждую команду. И думаю, что всe будет от нас зависеть, от нашего настроя. У нас хорошая команда собралась. Посмотрим, что будет, время покажет.

– А со здоровьем у вас как дела обстоят? Есть шанс, что сыграете в Кубке?

– Восстанавливаюсь потихоньку. Пока рано говорить, когда выйду на поле. Как выздоровею, так сразу меня увидите.

  • «СКА-Ростов» в 1-м раунде пути регионов FONBET Кубка России прошел пензенский «Зенит» (2:2, по пенальти 6:5).
  • Последним профессиональным клубом 39-летнего Глушакова были «Химки», за которые он играл в июле–сентябре 2024 года.

Еще по теме:
Глушаков хочет начать тренерскую карьеру 1
39-летний Глушаков раскрыл секрет роста волос 3
Глушаков – о победе «Спартака» в Суперкубке России: «С банкой самогона на забор прыгать не собираюсь» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит СКА-Ростов Глушаков Денис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы
31 июля
2
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира
28 июля
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Расписание матчей медийных команд в 1-м раунде Кубка России
15 июля
Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России
15 июля
2
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
15 июля
18
«Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России
11 июля
5
Смолов сыграет в Кубке России-2026/27
8 июля
1
Команда «БоМиК» выступит в Кубке России
1 июля
1
39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне
29 июня
5
СКА Басты сыграет в Кубке России
27 июня
1
Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27
24 июня
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
19 июня
39
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
19 июня
11
Фото«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России
19 июня
38
Определены даты проведения Кубка России-2026/27
17 июня
1
РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
17 июня
12
РФС утвердил место проведения матча за Суперкубок России
17 июня
12
Fan ID может появиться в Кубке России со следующего сезона
16 июня
7
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
15 июня
2
Динамовец Сергеев: «Интересная штука: мы выбили «Спартак», а он выиграл Кубок»
10 июня
29
Назван город, в котором пройдет матч за Суперкубок России
6 июня
15
РФС выбрал город для проведения матча за Суперкубок России – это не Москва и не Петербург
6 июня
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+