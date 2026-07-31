Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России

Полузащитник медиафутбольного клуба «СКА-Ростов» Денис Глушаков сообщил, что пока не готов выходить на поле в FONBET Кубке России из-за повреждения.

– «СКА-Ростов» вчера победил пензенский «Зенит» в первом раунде Кубка России. Что скажете по матчу? Почему вы не играли?

– Я пока травмирован, не могу играть. А за СКА очень рад! Доволен, что команда прошла дальше. С нервотрепкой правда, но ничего страшного, всякое бывает. Самое главное, что прошли в следующий этап.

– Передали уже ребятам пару ласковых за пропущенный гол на последних минутах?

– Да, чуть‑чуть. В группе написали друг другу, что так нельзя играть, особенно в концовке. Но это тоже опыт.

– Как далеко СКА может зайти в Кубке?

– Слушайте, давайте не будем загадывать. Мы спокойно от матча к матчу идeм. Как команда будет выступать, так и будет. Все умеют играть в футбол, и мы не можем говорить, что мы дойдем до финала, до пути РПЛ или еще какой‑то стадии. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. Мы разбираем каждую команду. И думаю, что всe будет от нас зависеть, от нашего настроя. У нас хорошая команда собралась. Посмотрим, что будет, время покажет.

– А со здоровьем у вас как дела обстоят? Есть шанс, что сыграете в Кубке?

– Восстанавливаюсь потихоньку. Пока рано говорить, когда выйду на поле. Как выздоровею, так сразу меня увидите.