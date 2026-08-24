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Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе»

24 августа, 17:17
5

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» после воскресного поражения от красно-белых (0:2) сказал: «Самый сильный «Спартак» был, когда играли Зе Луиш, Промес, Глушаков».

«Очень приятно слышать такой комплимент от Дивеева. Он разбирается в футболе – сразу видно (смеется).

Я тоже считаю, что тот «Спартак» был сильнее. Если бы наша команда играла сейчас, еще лет пять чемпионство выигрывала бы. Игорь все по делу сказал.

Слова про то, что «Спартак» не будет бороться за титул? Не то, что самоуверенно...Это его точка зрения. Всех рассудит футбольное поле.

Вы же знаете, сначала «Спартак» все хвалят, а потом может начаться какое-то шараханье», – заключил Глушаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Дивеев Игорь
Комментарии (5)
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ПалкоВводецъ007
1787581712
Прмним, помним как Зенит забил в глотку свинарни с Промясом 7 штук. Гыгыгы
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Красногвардейчик
1787581726
Семак тоже был хорошим парнем, пока в Питере не оказался
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рылы
1787582854
то есть, футбольный человек, получается? хотя, пока царь не одобрит - дивеева футболистом не считать! 😄
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