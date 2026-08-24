Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на заявление Игоря Дивеева.

Защитник «Зенита» после воскресного поражения от красно-белых (0:2) сказал: «Самый сильный «Спартак» был, когда играли Зе Луиш, Промес, Глушаков».

«Очень приятно слышать такой комплимент от Дивеева. Он разбирается в футболе – сразу видно (смеется).

Я тоже считаю, что тот «Спартак» был сильнее. Если бы наша команда играла сейчас, еще лет пять чемпионство выигрывала бы. Игорь все по делу сказал.

Слова про то, что «Спартак» не будет бороться за титул? Не то, что самоуверенно...Это его точка зрения. Всех рассудит футбольное поле.

Вы же знаете, сначала «Спартак» все хвалят, а потом может начаться какое-то шараханье», – заключил Глушаков.