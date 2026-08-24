Дивеев: «У «Зенита» нет кризиса, «Спартак» претендентом на чемпионство не считаю»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопросы после поражения от «Спартака» в пятом туре РПЛ

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

– Проиграли «Родине», проиграли «Спартаку». Видишь какую-то системность?

– С «Родиной» мы первый тайм хорошо сыграли, второй вообще не играли. Здесь наоборот.

– Можно ли говорить о каком-то кризисе?

– Нет, никакого кризиса, надо просто разобраться в своей голове, понять, какие мы футболисты, как можем играть. Не надо бояться играть в футбол.

– Можно ли сказать, что «Спартак» сейчас один из самых сильных за последнее время?

– Нет. Самый сильный был, когда играли Зе Луиш, Промес, Глушаков. Ну, это лично для меня.

– А этот по игре не сильно удивляет?

– Я бы не сказал, что прям вау.

– Они претенденты на чемпионство?

– Думаю, нет. Претенденты – «Краснодар» и мы.