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  • Дивеев: «У «Зенита» нет кризиса, «Спартак» претендентом на чемпионство не считаю»

Дивеев: «У «Зенита» нет кризиса, «Спартак» претендентом на чемпионство не считаю»

24 августа, 00:42
52

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил на вопросы после поражения от «Спартака» в пятом туре РПЛ

– Проиграли «Родине», проиграли «Спартаку». Видишь какую-то системность?

– С «Родиной» мы первый тайм хорошо сыграли, второй вообще не играли. Здесь наоборот.

– Можно ли говорить о каком-то кризисе?

– Нет, никакого кризиса, надо просто разобраться в своей голове, понять, какие мы футболисты, как можем играть. Не надо бояться играть в футбол.

– Можно ли сказать, что «Спартак» сейчас один из самых сильных за последнее время?

– Нет. Самый сильный был, когда играли Зе Луиш, Промес, Глушаков. Ну, это лично для меня.

– А этот по игре не сильно удивляет?

– Я бы не сказал, что прям вау.

– Они претенденты на чемпионство?

– Думаю, нет. Претенденты – «Краснодар» и мы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дивеев Игорь
Комментарии (52)
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MrSmit
1787523380
Обиженка не мытая.
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FWSPM
1787525108
Ты главное завтра общекомандный прием к проктологу не проспи претендент))
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Спартaк
1787536697
вы рожу видели этого дивеева.там же ума видно что 0.окунь очарованный.
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Бумбраш
1787537629
Вчера камера пару раз выхватывала харю дивеева,ну даунито чистой воды..не надо на него внимания обращать,хорошо хоть разговаривает,а не кусается этот "железный дровосек"(заржевевший причем сильно)
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"supermax"
1787538348
Потом вытер слезы, сопли и поехал домой претендовать
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Красногвардейчик
1787541373
Как же портит людей Зенит!!!! воистину ЗПРФ
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Oldtrafford83
1787547290
Пусть лучше с Максимкой устраивают соревнование у кого глаза сильнее на лоб вылазят))
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Кривая да нелёгкая
1787548589
Комментарий скрыт модератором
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Кривая да нелёгкая
1787548687
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1787550652
Дивеев: «У зинки нет кризиса, у зинки месячные»
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