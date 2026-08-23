⚡️ РПЛ. «Спартак» дома победил «Зенит» – 2:0!

«Спартак» выиграл дерби двух столиц в рамках пятого тура чемпионата России-2026/27.
Красно-белые одержали домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 2:0 благодаря автоголу Вильмара Барриоса и забитому мячу Романа Зобнина.
На 87-й минуте петербургская команда осталась вдесятером вследствие удаления Максима Глушенкова.
«Спартак» набрал 12 очков в РПЛ из 15 возможных и занимает второе место в турнирной таблице лиги.
«Зенит» теперь только четвертый в чемпионате с девятью баллами.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Спартак - Зенит - 2:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - В. Барриос, 12 (в свои ворота); 2:0 - Р. Зобнин, 38.
Удаления: нет - М. Глушенков, 87 (вторая ж.к).
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Спартак
Зенит
Александр Максименко
0%
Кристофер Ву
0%
Александер Джику
0%
Руслан Литвинов
0%
Наиль Умяров
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Роман Зобнин
0%
Эсекьель Барко
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Манфред Угальде
0%
Виктор Парада
0%
Даниил Денисов
0%
Данил Пруцев
0%
Игорь Дмитриев
0%
Мирлинд Даку
0%
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Денис Адамов
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Роман Вега
0%
Игорь Дивеев
0%
Нино
0%
Густаво Мантуан
0%
Вильмар Барриос
0%
Вендел
0%
Джон Джон
0%
Педро
0%
Максим Глушенков
0%
Александр Соболев
0%
Кевин Андраде
0%
Нуралы Алип
0%
Артем Карпукас
0%
Луис Энрике
0%
Фелипе Аугусто
0%
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Источник: «Бомбардир»