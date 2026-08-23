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⚡️ РПЛ. «Спартак» дома победил «Зенит» – 2:0!

23 августа, 22:01
173

«Спартак» выиграл дерби двух столиц в рамках пятого тура чемпионата России-2026/27.

Красно-белые одержали домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 2:0 благодаря автоголу Вильмара Барриоса и забитому мячу Романа Зобнина.

На 87-й минуте петербургская команда осталась вдесятером вследствие удаления Максима Глушенкова.

«Спартак» набрал 12 очков в РПЛ из 15 возможных и занимает второе место в турнирной таблице лиги.

«Зенит» теперь только четвертый в чемпионате с девятью баллами.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Спартак - Зенит - 2:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - В. Барриос, 12 (в свои ворота); 2:0 - Р. Зобнин, 38.
Удаления: нет - М. Глушенков, 87 (вторая ж.к).
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Спартак
Зенит
Александр Максименко
0%
Кристофер Ву
0%
Александер Джику
0%
Руслан Литвинов
0%
Наиль Умяров
0%
Жедсон Фернандеш
0%
Роман Зобнин
0%
Эсекьель Барко
0%
Маркиньос
0%
Пабло Солари
0%
Манфред Угальде
0%
Виктор Парада
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Даниил Денисов
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Денис Адамов
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Нино
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Густаво Мантуан
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Вильмар Барриос
0%
Вендел
0%
Джон Джон
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Педро
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Максим Глушенков
0%
Александр Соболев
0%
Кевин Андраде
0%
Нуралы Алип
0%
Артем Карпукас
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Луис Энрике
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Фелипе Аугусто
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (173)
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rash1959
1787511696
Трудно?. Да. Но. порвали как Тузик грелку это голубое недоразумение. Ура! С победой!
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Vladimir61
1787511733
С победой, красно-белые!!!
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Snek
1787511743
Спартак вслед за Родиной порадовал всю страну. Позор российского футбола был бит! Всех с победой!
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Император Бомжей
1787511748
Совершенно заслуженная победа Спартака, а главное предсказуемая!!! Зенит во втором тайме смотрелся получше, а так вообще мертвый.
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Иван Петров 1986
1787511756
Всех Спартачей с победой. Молодцы ! ! !
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ziborock
1787511761
Без Карася Зенит пустое место!
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slavа0508
1787511762
Браво парни !!!Отымели помойных по полной ...
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anatolich72
1787511905
Спартачи с победой!!! Вот , что значит не купленный судья. Мостовой сегодня очень грамотно расписал беззубость Соболева это и случилось. Без купленных пенальти зенька нулевый
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шахта Заполярная
1787511945
Спартак с победой!!!!!!!Спасибо родные. Окунули помойку в помойку.
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oyabun
1787511955
С победой, красно-белые! Абсолютно заслуженной и убедительной. Зенит ничего не смог противопоставить нам. Жаль только что травмировался Литвинов. Хочется надеяться ничего серьезного. У судьи стальные кохонес, удалить игрока болотных.. 😀
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