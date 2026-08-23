⚡️ РПЛ. «Спартак» дома победил «Зенит» – 2:0!

«Спартак» выиграл дерби двух столиц в рамках пятого тура чемпионата России-2026/27.

Красно-белые одержали домашнюю победу над «Зенитом» со счетом 2:0 благодаря автоголу Вильмара Барриоса и забитому мячу Романа Зобнина.

На 87-й минуте петербургская команда осталась вдесятером вследствие удаления Максима Глушенкова.

«Спартак» набрал 12 очков в РПЛ из 15 возможных и занимает второе место в турнирной таблице лиги.

«Зенит» теперь только четвертый в чемпионате с девятью баллами.