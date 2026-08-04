Бубнов: «Мостовой еще ни одного тренера не оскорбил, а его все подряд оскорбляют»

Футбольный эксперт Александр Бубнов встал на защиту Александра Мостового.

«Я у Бескова спрашивал. Меня этот вопрос тоже волновал еще черт-те когда, еще в советские времена.

Я говорю: «Константин Иванович, может быть классный тренер, который никогда не был профессиональным футболистом?» Он сказал мне: «Нет. Потому что он не знает нюансов футбола. А то, что он там в институте выучился теории, это все ерунда».

Но он при этом признал, что, к сожалению, как Мостовой говорит, они есть, никуда не денешься. Но там, говорит, заслуга не столько этих тренеров, сколько игроков.

У него были сильные игроки, он налаживал с ними отношения хорошие, как многие наши тренеры делают, которые никогда в футбол не играли.

Но, с другой стороны, обрати внимание: Мостовой еще ни одного тренера не оскорбил или нефутбольного человека.

Он просто аргументированно, пускай в резкой форме, пускай постоянно это напоминает и повторяет, но он же не оскорбляет! Это его мнение, он имеет полное право.

А его сплошь и рядом, везде оскорбляют, все подряд. Особенно посетители [сайтов]», – сказал Бубнов.