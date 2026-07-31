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  • Бубнов предостерег «Зенит»: «Если вы его загнобите, он будет вам засаживать»

Бубнов предостерег «Зенит»: «Если вы его загнобите, он будет вам засаживать»

31 июля, 17:50
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что Андрей Мостовой в случае ухода из «Зенита» может повторить путь Данила Кругового.

«У «Зенита» много ошибок. Была ошибка с Круговым, сейчас они начинают гнобить Мостового.

Ну, гнобите. Он сейчас перейдeт в московский клуб и будет… Если вы его загнобите, он перейдeт как Круговой – и будет вам засаживать тоже», – сказал Бубнов.

  • Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Андрею в ноябре исполнится 29 лет.
  • В прошлом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Цугундeр
1785509973
) Кто бы тебе засадил, старый спартаковец и дряхлый динамовец, когда ты голый по Москве побежишь... с конской сбруей.) Мякиш Андрейка сам виноват. То жиреет, то худеет, то красится, то его похищают.. Бомонд ипаный.. А про футбол -не, не его уже.(
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subbotaspartak
1785510202
Неее, у Мостовых традиция: в Сельту...
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NewLife
1785511488
Словарный запас из поворотни. Забыл что в Бомбе не все такие дебилы, как на коммент шоу😬
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andrei-sarap-yandex
1785511674
ПУСКАЙ нормально будут играк....в пустые ворота не могут попасть..КРУГОВОЙ крыса убежал от конкуренции...как в ЦСКА ПОМАЗУН убежал от дедушки АКИНФЕЕВА...в ДИНАМО ШУНИНа выбросили на свалку
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DOCTOR PENALTY
1785514384
Пегвый ошибается. Ничего этот толстожопый засаживать не будет, сдуется окончательно.
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Рыло свина
1785519418
Это тот который пенальти не может забить и выходы один в один реализовать?
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Триумфальный
1785521262
Да не, дело в том, что Мост хотел типо на своём индивидуальном мастерстве показать, что лучше бразильцев, когда понял, что обкакался, решил, что поможет паспорт, но и это не сработало, а глядя на его игру, человек потерялся в себе, столько моментов губить Серёжа ему тупо не позволит, и с банки уже не выпустит.
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Анатолий-Зыба-vkontakte
1785578347
Бубен- Мост и Круг это две разных личности , характер разный . Пока Андрею не предложат уйти он будет сидеть
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