Бубнов предостерег «Зенит»: «Если вы его загнобите, он будет вам засаживать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что Андрей Мостовой в случае ухода из «Зенита» может повторить путь Данила Кругового.

«У «Зенита» много ошибок. Была ошибка с Круговым, сейчас они начинают гнобить Мостового.

Ну, гнобите. Он сейчас перейдeт в московский клуб и будет… Если вы его загнобите, он перейдeт как Круговой – и будет вам засаживать тоже», – сказал Бубнов.