Бубнов предостерег «Зенит»: «Если вы его загнобите, он будет вам засаживать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов допустил, что Андрей Мостовой в случае ухода из «Зенита» может повторить путь Данила Кругового.
«У «Зенита» много ошибок. Была ошибка с Круговым, сейчас они начинают гнобить Мостового.
Ну, гнобите. Он сейчас перейдeт в московский клуб и будет… Если вы его загнобите, он перейдeт как Круговой – и будет вам засаживать тоже», – сказал Бубнов.
- Контракт Мостового с «Зенитом» истекает через год.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Андрею в ноябре исполнится 29 лет.
- В прошлом сезоне вингер забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
Источник: «Коммент.Шоу»