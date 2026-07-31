Бубнов определил главную проблему «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сформулировал, в чем главная проблема «Локомотива» прямо сейчас.

«Основная проблема сейчас, на мой взгляд, самая главная проблема – у них нет лидера.

Баринов был лидер. С опытом. Батраков… Он лидер по игре, но у него такого опыта и влияния нет. Батраков не может повлиять на Руденко, Бакаева. Он лидер по игре, но не лидер в раздевалке.

Там в обороне вроде Монтес есть, но он тоже не лидер. Тем более что легионер, не владеет языком. Вот это проблема», – сказал Бубнов.