Орлов раскрыл, какую зарплату Даку запросил в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов дал инсайд о финансовых требованиях нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
Албанский футболист ведет переговоры с ЦСКА.
«Посмотрим, на каком месте будет ЦСКА. Они сейчас ведут борьбу за Даку.
Я сразу вброшу вам инсайд: 3 миллиона евро Даку просит зарплату. ЦСКА пока не может найти эту зарплату.
Поэтому его пока не взяли [в команду]. Но им центральный нападающей позарез необходим», – сказал Орлов.
- 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
- Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»