Орлов раскрыл, какую зарплату Даку запросил в ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов дал инсайд о финансовых требованиях нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Албанский футболист ведет переговоры с ЦСКА.

«Посмотрим, на каком месте будет ЦСКА. Они сейчас ведут борьбу за Даку.

Я сразу вброшу вам инсайд: 3 миллиона евро Даку просит зарплату. ЦСКА пока не может найти эту зарплату.

Поэтому его пока не взяли [в команду]. Но им центральный нападающей позарез необходим», – сказал Орлов.