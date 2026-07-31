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Орлов раскрыл, какую зарплату Даку запросил в ЦСКА

31 июля, 17:13
12

Комментатор Геннадий Орлов дал инсайд о финансовых требованиях нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

Албанский футболист ведет переговоры с ЦСКА.

«Посмотрим, на каком месте будет ЦСКА. Они сейчас ведут борьбу за Даку.

Я сразу вброшу вам инсайд: 3 миллиона евро Даку просит зарплату. ЦСКА пока не может найти эту зарплату.

Поэтому его пока не взяли [в команду]. Но им центральный нападающей позарез необходим», – сказал Орлов.

  • 28-летний Даку забил гол за «Рубин» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:3) в 1-м туре РПЛ. В прошлом сезоне он провел за казанцев 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • Даку выступает за казанцев с лета 2023 года.
  • Срок его контракта с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Даку Мирлинд Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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АЛЕКС 58
1785507497
Баринову урезать на 50% и отдать Даку.
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АК 68
1785507664
Бубнов напрягся.🙁
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jerry093
1785508266
я думал он больше просит. 3-4 игрока точно балласт(шампанский мусаев абдулкадыров), выкидывай и подписывай. правда этот балласт никто не купит...
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ySS
1785512883
Генке лично Ленорыч сообщил)
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Mirak92
1785513620
каким боком Орлов знает инсайдерские новости ЦСКА?) он же провокатор болотный
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Литейный 4 (returned)
1785515120
Свинарня перебьёт и 4 даст ему зарплаты. У антинародных бобла, что у пьяного махорки. Гыгыгы
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zigbert
1785517293
Найдут,если уж очень нужен.
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Cleaner
1785517314
Гена Орлов свои сны журналистам рассказывает? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Garrincha58
1785520900
Спартак видимо нашёл значит Даку можно поздравить станет чемпионом
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