Форвард «Краснодара» вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы в 1-м туре РПЛ

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа.
Форвард получил повреждение в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) в результате отмашки локтем со стороны защитника казанцев Ильи Рожкова.
Игрок хозяев по итогам эпизода получил получил прямую красную карточку и покинул поле.
- Позднее КДК дисквалифицировал 21-летнего Рожкова на два матча (один – условно) и оштрафовал игрока на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес арбитра.
- Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» 2 августа дома сыграет против «Факела», матч начнeтся в 18:15 мск.
Источник: Metaratings.ru