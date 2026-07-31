Форвард «Краснодара» вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы в 1-м туре РПЛ

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа.

Форвард получил повреждение в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1) в результате отмашки локтем со стороны защитника казанцев Ильи Рожкова.

Игрок хозяев по итогам эпизода получил получил прямую красную карточку и покинул поле.