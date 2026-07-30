Позиция Бубнова насчет трансфера Бориско в ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил трансфер в ЦСКА из «Балтики» вратаря Максима Бориско.
– Для чего и зачем Бориско армейцам?
– Многие говорят, для того, чтобы у них ещe больше уверенности появилось, но… В принципе, да, потому что, на мой взгляд, Бориско более классный и опытный вратарь, чем Тороп. И физические данные у него лучше.
- Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
- Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
- ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.
Источник: «Чемпионат»