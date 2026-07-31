«Динамо» продало игрока в другой клуб РПЛ

Полузащитник Егор Смелов перешел из московского «Динамо» в махачкалинское.

Он подписал с «Динамо Мх» контракт на 4 года.

«Мы благодарим Егора за годы, проведeнные в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении москвичей.

«Смелов – игрок центральной оси, может сыграть как опорного, так и атакующего полузащитника. Для выступлений за «Динамо» наш новобранец выбрал номер 52. Добро пожаловать в Дагестан, Егор!» – говорится в сообщении махачкалинцев.

21-летний Смелов большую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Пари НН», где в 17 матчах отметился 2 ассистами.

За «Динамо» он сыграл в 10 официальных играх.

На счету хавбека 6 матчей за молодежную сборную России.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составила 35 миллионов рублей.

Ранее 17-летний полузащитник Даниил Терешкин перешел из второй команды московского «Динамо» в «Чайку-м».