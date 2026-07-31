Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о продаже голкипера Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».
Перед матчем питерцев с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ он также рассказал, чего ждет от Андрея Касаджикова, отданного петербуржцами в аренду.
– В 1‑м туре в «Оренбурге» ярко себя проявил Андрей Касаджиков, отданный «Зенитом» в аренду. Ожидали от него такого дебюта в РПЛ?
– Настолько яркого, наверное, никто не ожидал. Но это игрок, на которого мы рассчитываем. Он продлил контракт с «Зенитом», после чего был отдан в аренду ввиду того, что на позиции левого вингера у нас сейчас достаточное количество игроков. Решили, что получать больше игровой практики для Андрея правильнее. Желательно, в клубе Премьер‑лиги.
Очень рады за него – забил потрясающий гол. Думаю, на качество игры Андрея напрямую влияют сроки возвращения в «Зенит». Мы можем сделать это зимой или через год.
– Будете ли ждать неприятностей от Касаджикова в воскресенье?
– Думаю, в таких случаях футболисты всегда пытаются сыграть свой лучший матч, чтобы доказать – они достойны играть у нас. Поэтому вероятность, что Андрей проведет еще одну потрясающую игру, высокая. Но наше дело – сыграть в тот футбол, который нам нужен. И сделать все для победы.
– Прокомментируйте, пожалуйста, уход Евгения Латышонка.
– Что касается трансфера и последующей аренды, мне сложно что‑то комментировать – это организационные вопросы. Что касается Жени – это очень хороший вратарь и прекрасный человек. Дело оказалось в том, что после первого успешного сезона в «Зените» во втором основным вратарем стал Денис Адамов.
Жене сложно психологически быть вторым и практически невозможно. Ему нужно все время играть. Мы много разговаривали на этот счет. И несмотря на то, что нам он тоже нужен, прекрасно понимали: чтобы он чувствовал себя счастливым, ему нужно играть. Поэтому и отпустили.
– Значит ли уход Латышонка, что вратарская бригада уже приобрела окончательный вид на этот сезон?
– Сейчас у нас три вратаря, будем смотреть, нужны ли изменения. Времени еще достаточно много.
- 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль. «Нижний Новгород» приобрел голкипера и отправил на правах аренды в «Балтику».
- В матче 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:1) 18-летний вингер Андрей Касаджиков отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Срок контракта Касаджикова с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.