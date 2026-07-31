РПЛ объявила о переносе двух матчей 3-го тура

Утверждены изменения в расписании третьего тура чемпионата России-2026/27.

Как и сообщалось ранее, матч между ЦСКА и «Ростовом» перенесен из Ростова-на-Дону в Москву.

«Изменена очерeдность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов-Арена», вызванным стихийным бедствием.

Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС.

Встреча третьего тура пройдeт в Москве 8 августа и начнeтся в 20:30, а в 18-м туре клубы сыграют в Ростове-на-Дону. Точные дата и время ответной встречи будут сообщены позднее», – говорится в пресс-релизе лиги.

Также РПЛ объявила о переносе начала матча между «Спартаком» и «Краснодаром» с 20:30 на 20:00 мск 9 августа.