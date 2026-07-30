Бубнов назвал единственный клуб РПЛ, который стал сильнее в новом сезоне

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил силу топ-клубов РПЛ.

«Краснодар» стал сильнее на сегодняшний день. «Зенит» не стал сильнее, «Спартак» не стал сильнее. А «Краснодар» стал, причeм сильно. Эдуард Сперцян вовремя…

Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нeм заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и [возможность] перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».