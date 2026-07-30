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  • Бубнов назвал единственный клуб РПЛ, который стал сильнее в новом сезоне

Бубнов назвал единственный клуб РПЛ, который стал сильнее в новом сезоне

30 июля, 15:03
9

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил силу топ-клубов РПЛ.

«Краснодар» стал сильнее на сегодняшний день. «Зенит» не стал сильнее, «Спартак» не стал сильнее. А «Краснодар» стал, причeм сильно. Эдуард Сперцян вовремя…

Сергею Николаевичу браво, он его выдержал. И когда он уже был готов, он его продал. И для Сперцяна хорошо, и для Галицкого хорошо, потому что он хорошо на нeм заработал. Плюс для Сперцяна это хороший старт и [возможность] перейти в Европу на более высокий уровень, куда он стремился», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Краснодар» в 2025 году стал чемпионом.
  • В 2026 команда взяла серебро РПЛ.
  • В 1-м туре нового сезона «Краснодар» победил на выезде «Рубин» (3:1).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (9)
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Цугундeр
1785413388
) Бывший спартаковец опять полочку с лекарствами перепутал...
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R_a_i_n
1785417301
Ой дураааааак...
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Foxitkuban
1785417545
По делу...
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...уефан
1785418024
...как можно говорить, что клуб стал сильнее, всё-равно какой, после одной игры, да ещё и пошедший по сценарию, который трудно было предвидеть...
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АК 68
1785420333
При всём уважении к Бубнову, когда он в коммент FM говорит, что Мартинс единственный игрок Спартака, который участвовал в чемпионате мира 2026. О чём дальше можно разговаривать?
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