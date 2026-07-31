Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о завершении дисквалификации Михаила Мудрика.

25-летний вингер «Челси» допущен к соревнованиям по соглашению с FA и WADA [Всемирным антидопинговым агентством].

Футболист признался в нарушении антидопинговых правил осенью 2024 года.

«22 октября 2024 года господин Мудрик был подвергнут внесоревновательному допинг-контролю, в ходе которого в его пробе была обнаружена низкая концентрация мельдония – запрещенного вещества.

FA уведомила господина Мудрика об этом результате 4 декабря 2024 года и наложила на него временное отстранение.

С тех пор в Технический документ WADA (TD2027MRL) были внесены изменения, которые, хотя и не имеют обратной силы, означают, что если бы проба Мудрика была взята сегодня, то концентрация мельдония в ней не была бы зарегистрирована и никаких нарушений не возникло бы», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.