Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Тоттенхэм
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
Тоттенхэм
5 января 2001 (25), Красноград
#27 | Нападающий
175 см
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
9 сентября
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
Фото
Мудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
4
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг
29 апреля
10
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ
11 февраля
3
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
7 февраля
17
Мудрик прокомментировал бан в CS2 за оскорбление поляков
4 февраля
3
«Волынь будешь помнить, бомж»: Мудрика забанили в CS2 за оскорбление поляков
4 февраля
11
Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности
20 января
2
10 самых быстрых игроков мира
7 января
2
Украинский футболист Мудрик решил сменить вид спорта
2025.09.19 21:21
2
Мудрика лишили водительских прав: известна причина
2025.09.02 16:16
1
«Челси» может отсудить у Мудрика 89 миллионов
2025.06.21 10:53
3
Андронов – о допинге Мудрика: «Слышал: ему россияне подсыпали»
2025.06.18 22:02
6
Мудрику предъявили обвинения в употреблении допинга
2025.06.18 19:30
3
«Челси» отобрал номер у отстраненного Мудрика
2025.06.05 16:57
Отстраненный Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций
2025.05.29 12:00
1
Мудрик рассказал болельщику, зачем приехал на финал Лиги конференций
2025.05.28 21:54
2
Отстраненный Мудрик удивил тренера «Челси» перед финалом Лиги конференций
2025.05.28 15:50
1
Мудрик прошел проверку на детекторе лжи по поводу допинга
2025.04.22 15:38
6
Появилась информация о результатах вскрытия пробы «Б» Мудрика
2025.04.08 12:33
7
Клуб Ла Лиги может арендовать Мудрика
2025.03.25 12:03
1
Мудрик может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
2025.03.23 10:25
4
Мудрик прокомментировал отстранение от футбола: «У меня отняли единственную радость»
2025.03.04 22:16
2
Палкин заверил, что Мудрик не принимал допинг: «Михаил и так особенный, у него все есть от природы»
2025.03.02 16:49
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
Видео
Соболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
4
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
Фото
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
1
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
2
Фото
На повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+