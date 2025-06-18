Андронов – о допинге Мудрика: «Слышал: ему россияне подсыпали»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов прокомментировал обвинения в адрес вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Сообщалось, что украинскому футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружили мельдоний.

«Самое смешное, что я по этому поводу слышал: ему россияне подсыпали. Причeм человек не шутил, а вполне серьeзно разгонял теорию… Виноват если – пусть посидит, подумает», – написал Андронов в своем телеграм-канале.