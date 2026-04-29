В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг

Вингер «Челси» Михаил Мудрик дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.
Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Это максимальный срок наказания за это правонарушение.
Украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он подал апелляцию еще 25 февраля.
- Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября 2024 года.
- Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса