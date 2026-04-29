Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг

В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг

Сегодня, 17:46
4

Вингер «Челси» Михаил Мудрик дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга.

Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Это максимальный срок наказания за это правонарушение.

Украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он подал апелляцию еще 25 февраля.

  • Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября 2024 года.
  • Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

Еще по теме:
Мудрик тренируется с любителями
Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ 3
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками 17
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1777474439
был бы он не.гром - дали бы по минимуму. а если ещё и заднеприводным, как goodwin_фксм - то уже завтра играл бы.
Ответить
swot1205
1777475626
печальный случай.
Ответить
Император 1
1777476157
И поделом
Ответить
Чугунный скороход
1777478883
Только забыли, опять запахло ...
Ответить
Главные новости
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
19:18
1
Раскрыт размер увеличенного призового фонда ЧМ-2026
18:55
1
Дивеев в 2023 году проигнорировал звонок Семака
18:44
ВидеоЭкс-защитник «Анжи» и «Динамо»: «В России было холодно, но деньги согревали»
18:38
1
Радимов объяснил, почему посыпалась «Балтика»
17:58
4
В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг
17:46
4
Мостовой назвал человека, ведущего «Краснодар» к чемпионству
17:37
9
Ловчев: «Дайте Карседо время и купите игроков»
17:06
11
Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»
16:32
4
«Краснодар» рассмотрит подписание экс-игрока «Зенита»
16:15
6
Все новости
Все новости
«Ливерпуль» рассматривает четырех вратарей на замену Алиссону
18:18
В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг
17:46
4
«Челси» выберет нового тренера из трех кандидатов
Вчера, 22:42
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе защитника, выигравшего 18 трофеев с командой
Вчера, 15:57
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» (2:1)
Вчера, 00:05
ФотоГрилиш уснул среди бокалов на крыше бара в Манчестере
27 апреля
8
Салах травмировался и больше не сыграет за «Ливерпуль»
27 апреля
3
Экс-игрок «Арсенала» потерял все имущество
26 апреля
Легенда «Ливерпуля» Риисе подерется со знаменитым лыжником
25 апреля
1
АПЛ. «Арсенал» минимально обыграл «Ньюкасл» (1:0) и вернулся на 1-е место
25 апреля
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (3:1)
25 апреля
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
Фабрегас отреагировал на возможное возвращение в «Челси»
25 апреля
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
24 апреля
5
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»
23 апреля
Еще одна команда досрочно вылетела из АПЛ
23 апреля
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
22 апреля
1
В «Челси» объяснили увольнение Росеньора, назначенного в январе
22 апреля
2
Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»
22 апреля
2
⚡️ «Челси» уволил второго тренера за сезон
22 апреля
9
«Челси» повторил клубный антирекорд 114-летней давности
22 апреля
1
Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»
22 апреля
Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»
22 апреля
2
Фанаты «Челси» обматерили Росеньора
22 апреля
АПЛ. «Брайтон» разгромил «Челси» – 3:0!
21 апреля
5
В «Ливерпуле» приняли решение по будущему главного тренера
21 апреля
Защитник «Реала» Каррерас заинтересовал четыре топ-клуба Европы
21 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 