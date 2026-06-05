«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» объявил о подписании контракта с левым защитником «Ливерпуля» и капитаном сборной Шотландии Энди Робертсоном.

32-летний футболист присоединится к лондонскому клубу 1 июля после истечения контракта с «Ливерпулем».

Спортивный директор «Тоттенхэма» Йохан Ланге высказался о трансфере:

«Прежде всего, он выдающийся левый защитник – один из лучших в истории Премьер-лиги, и он усилит наш состав. Кроме того, его качества, характер и лидерские способности проявлялись на протяжении всей карьеры, в которой он регулярно боролся за крупные трофеи и выигрывал их. Профессионализм и самоотдача Энди также будут неоценимы для развития нашей команды, и он разделяет наши амбиции и решимость вернуть успех в клуб», – сказал Ланге.

Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби также прокомментировал переход:

«Энди – игрок, которым я восхищался много лет, и он привнесeт в нашу команду выдающиеся технические качества, опыт, лидерство и менталитет. Он доказанный победитель на высшем уровне на протяжении долгого времени и может стать для нас большим игроком как на поле, так и за его пределами. Мне не терпится начать работать с ним и увидеть, какое положительное влияние он окажет на всех вокруг», – заявил Де Дзерби.