Шалимов объяснил, почему Холанд не достоин «Золотого мяча»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры Эрлинга Холанда в матчах ЧМ-2026.

Сборная Норвегии впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

Они вылетели от Англии, проиграв со счетом 1:2.

Холанд забил 7 голов в 5 матчах.

«Когда начинают говорить, что Холанд достоин «Золотого мяча» из-за сумасшедшей результативности, не соглашусь с этим.

«Золотой мяч» – это для творцов, для футболистов, которые игру создают. Норвежец – это «Золотая бутса», он в игре вообще мало участвует, это человек-функция, каждое касание – гол.

Понимаю, когда приз дают людям исключительного таланта – как Месси, Платини, Роналду, Зубастик Роналдо, который, щелкая голы, обладал исключительным индивидуальным мастерством», – сказал Шалимов.

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