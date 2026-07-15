Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов объяснил, почему Холанд не достоин «Золотого мяча»

15 июля, 15:11
4

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от игры Эрлинга Холанда в матчах ЧМ-2026.

  • Сборная Норвегии впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
  • Они вылетели от Англии, проиграв со счетом 1:2.
  • Холанд забил 7 голов в 5 матчах.

«Когда начинают говорить, что Холанд достоин «Золотого мяча» из-за сумасшедшей результативности, не соглашусь с этим.

«Золотой мяч» – это для творцов, для футболистов, которые игру создают. Норвежец – это «Золотая бутса», он в игре вообще мало участвует, это человек-функция, каждое касание – гол.

Понимаю, когда приз дают людям исключительного таланта – как Месси, Платини, Роналду, Зубастик Роналдо, который, щелкая голы, обладал исключительным индивидуальным мастерством», – сказал Шалимов.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Шалимов сказал, с кем Испании будет сложнее в финале ЧМ-2026 – с Англией или Аргентиной 6
Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет
Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?» 14
Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Норвегия Холанд Эрлинг Шалимов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1784118569
тренер Игорь Шалимов. кого тренер?
Ответить
Romeo 123
1784123007
Гному можно зм ведь ему помогают судьи и не только а холанд забивает без помощи ему нельзя, гениально
Ответить
Главные новости
Раскрыт новый клуб Салаха
20:16
3
«Зенит» отказался от экс-форварда «Реала»
20:10
4
На «Матч ТВ» объяснили, почему игры ЧМ-2026 комментировали из Москвы, а не из США
19:59
Подробности переговоров Галицкого и Ротенберга по Воробьеву
19:52
Романо назвал нового тренера сборной Франции
19:25
1
Воробьев из «Локо» сделал выбор между «Краснодаром» и «Спартаком»
19:17
5
Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси
18:28
1
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
18:13
5
«Краснодар» продал Олусегуна принципиальному сопернику
18:06
7
Фото«Оренбург» объявил о переходе колумбийского вингера
17:41
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА обозначил, чему можно поучиться у сборной Аргентины
18:42
Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси
18:28
1
ФИФА уличили в том, что она «раздвинула булочки перед США»
16:49
2
Елагин описал Месси одним словом
16:20
ВидеоФИФА показала перстни для победителей ЧМ-2026
14:37
5
ФотоВ ФИФА прокомментировали скандальный баннер Аргентины
14:12
1
Мостовой – о Месси: «Волтузит всех молодых, сделал пас, который люди двумя ногами не отдадут»
12:45
8
Бубнов – о настрое Аргентины на матч с Англией: «Обкуренные, обколотые наркоманы»
12:02
6
Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»
11:29
10
Аршавин сказал, кто круче – Мбаппе или Роналдо
11:17
1
ВидеоСудья заплакал после назначения на финал ЧМ-2026
11:01
8
Где смотреть матч Франция – Англия: во сколько прямая трансляция 19 июля 2026
10:35
ФотоНазваны судьи на финал ЧМ-2026
08:59
3
Стало известно, что требовал Тухель от игроков, вышедших на замену в матче с Аргентиной
08:30
Реакция Тимощука на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
01:49
5
Неймар после вылета с ЧМ-2026 купил яхту за 23+ миллиона
01:25
6
Семин определил главного фаворита в борьбе за «Золотой мяч» – это не Месси
01:13
2
Сафонов назвал самый запоминающийся матч ЧМ-2026
01:07
Мостовой встал на защиту Тухеля: «Мне непонятна критика»
01:01
3
Роналду установил антирекорд чемпионата мира
00:43
3
Глушаков одним словом описал теорию заговора о помощи Аргентине на ЧМ-2026
00:29
5
Отец Ямаля объяснил, почему не поехал поддержать сына на ЧМ-2026
00:21
3
Лучшие игроки ЧМ-2026 по версии The Athletic
Вчера, 23:59
3
Футболист сборной Франции провел ЧМ-2026 с переломом позвоночника
Вчера, 23:30
3
Только два игрока совершили 20+ обводок на ЧМ-2026
Вчера, 23:00
1
Футболисты сборной Англии были шокированы решениями Тухеля в полуфинале ЧМ-2026
Вчера, 22:31
4
Трамп лично вручит кубок мира после финала ЧМ-2026
Вчера, 22:01
2
Два основных игрока сборной Испании испытывают дискомфорт за три дня до финала ЧМ-2026
Вчера, 21:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+