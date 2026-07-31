УЕФА создал проект альтернативного ЧМ

УЕФА разработал проект Глобальной лиги наций – с финальными турнирами на 8 команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы.

Этот план может быть использован для запуска собственной версии чемпионата мира. Ранее в УЕФА заявили о готовности бойкотировать ЧМ из-за желания ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Изначально УЕФА задумал проводить подобные финальные этапы Глобальной лиги наций в нечетные годы, когда нет ни чемпионата Европы, ни ЧМ. Такие планы появились еще в 2017 году, но так и не были реализованы из-за того, что президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал на запуске расширенного клубного ЧМ.

Концепция предусматривала проведение не одного финального турнира, а семи. Каждый из них включал бы восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом.

Это были бы мини-чемпионаты мира, проводимые в разных странах и стартующие сразу с четвертьфиналов. В каждом дивизионе было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. От Океании была бы только одна сборная – в четвертом по рейтингу дивизионе.

Формат Лиги наций, который в итоге был введен только в Европе в 2018 году, должен был использоваться в качестве отборочного пути в зоне УЕФА.