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УЕФА создал проект альтернативного ЧМ

31 июля, 10:28
12

УЕФА разработал проект Глобальной лиги наций – с финальными турнирами на 8 команд, которым предшествуют региональные отборочные этапы.

Этот план может быть использован для запуска собственной версии чемпионата мира. Ранее в УЕФА заявили о готовности бойкотировать ЧМ из-за желания ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Изначально УЕФА задумал проводить подобные финальные этапы Глобальной лиги наций в нечетные годы, когда нет ни чемпионата Европы, ни ЧМ. Такие планы появились еще в 2017 году, но так и не были реализованы из-за того, что президент ФИФА Джанни Инфантино настаивал на запуске расширенного клубного ЧМ.

Концепция предусматривала проведение не одного финального турнира, а семи. Каждый из них включал бы восемь команд в разных дивизионах в соответствии с рейтингом.

Это были бы мини-чемпионаты мира, проводимые в разных странах и стартующие сразу с четвертьфиналов. В каждом дивизионе было бы по три европейские команды, две южноамериканские, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. От Океании была бы только одна сборная – в четвертом по рейтингу дивизионе.

Формат Лиги наций, который в итоге был введен только в Европе в 2018 году, должен был использоваться в качестве отборочного пути в зоне УЕФА.

  • В 2018-м также появилась Лига наций КОНКАКАФ.
  • О планах запустить свои Лиги наций сообщали конфедерации футбола Азии и Африки.

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Источник: Sky News
Чемпионат мира
Комментарии (12)
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...уефан
1785485759
...сожрите друг друга, су.ки!...
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рылы
1785486356
лига наций никому не интересна (кроме дивизиона А), посещаемость и просмотры низкие. в этом плане лысый упырь прав, что сделал выбор в пользу клубного чм, где, в основном, только топовые команды, которые зрители смотрят.
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diansmorozova
1785486981
Комментарий скрыт модератором
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Max-Min-vkontakte
1785487095
обесценивается сам статус "чемпиона мира". Так можно дойти и до абсурда с чемпионами мира по разным версиям, как в профессиональном боксе (
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