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  • Романцев заявил, что Испания на ЧМ-2026 напомнила ему «Спартак» 90-х

Романцев заявил, что Испания на ЧМ-2026 напомнила ему «Спартак» 90-х

30 июля, 19:21
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об игре Испании на чемпионате мира-2026.

– Скажите, Олег Иванович, футбол Испании, основанный на быстром пасе, не напомнил игровой стиль вашего «Спартака» 1990-х?

– Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чeм вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причeм нравилась не только самим ребятам, но и болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.

У испанцев с фланговыми хавбеками Руисом, Баэной, Ямалем и опорником Родри она хороша во всех отношениях. Они быстры при поддержании атак и возвратах в оборону, отлично чувствуют партнeров. Да ещe умеют вести игру и управлять ею. В чeм большая заслуга ключевой фигуры капитана Родри. Неслучайно ФИФА назвала его лучшим на турнире, хотя многие думали, что им станет Месси. И меня это не удивило, поскольку Лионель не выглядел так, как в Катаре, где привeл команду к чемпионству.

В 1990-х, о которых вы вспомнили, у меня не было проблем с полузащитниками. Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Кульков, Ледяхов, Аленичев, Титов, Тихонов… Целая россыпь талантов! Каюсь, если кого-то пропустил, – время-то бежит. Признаюсь, что иногда памятью возвращаюсь в то футбольное время, и душа теплеет.

  • Испания в финале в дополнительное время победила Аргентину (1:0).
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Испанцы выиграли чемпионат мира впервые с 2010 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Испания Романцев Олег
Комментарии (2)
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рылы
1785429708
испания играла в спартаковский футбол, стеночки и забегания, потому и выиграла чм!
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