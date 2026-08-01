«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет

Пресс-служба «Ростова» сообщила об уходе спортивного директора Алексея Рыскина.

«Ростов» сообщает, что Алексей Рыскин завершает работу в клубе.

На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью «Ростова», принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности.

Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – написали ростовчане.