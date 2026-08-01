«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет

Пресс-служба «Ростова» сообщила об уходе спортивного директора Алексея Рыскина.
«Ростов» сообщает, что Алексей Рыскин завершает работу в клубе.
На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью «Ростова», принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности.
Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», – написали ростовчане.
- Рыскин был спортивным директором «Ростова» с июня 2017 года.
- Команда в первых двух турах РПЛ проиграла «Оренбургу» (1:2) и победила «Родину» (4:2).
- Генеральным директором «Ростова» ранее был назначен Андрей Чайка.
Источник: телеграм-канал «Ростова»