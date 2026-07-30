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  • Анчелотти назвал ключевую ошибку, из-за которой Бразилия вылетела с ЧМ-2026

Анчелотти назвал ключевую ошибку, из-за которой Бразилия вылетела с ЧМ-2026

30 июля, 10:50
1

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти разобрал матч с Норвегией на чемпионате мира.

Бразильцы уступили в 1/8 финала ЧМ-2026 норвежцам со счетом 1:2 и вылетели с турнира.

– Какой была бы тактика, если бы вам снова пришлось сыграть против Норвегии?

– Думаю, что до паузы на водопой во втором тайме команда хорошо располагалась на поле. У нас была возможность забить с пенальти, был момент у Эндрика. Я изменил структуру команды после паузы на водопой – и мы потеряли контроль над игрой. Это моя самокритика.

– Во втором тайме вышел Неймар, Эндрик переместился на фланг, Райан ушел на скамейку, Мартинелли тоже ушел с поля, как и Матеус Кунья. Думаете, это было ключевым моментом?

– Что-то изменилось. Мы немного потеряли контроль на флангах. С выходом Неймара на поле я думал о том, как вернуть контроль над игрой. Добавить больше качественных игроков в атаке, чтобы выиграть матч. Это часть решения.

В матче на выбывание нужно принимать решения. Это как в игре против Японии. Иногда решения правильные, потому что результат оправдывает себя. Иногда решения очень плохие, потому что результат не оправдывает себя.

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Источник: Globo
Чемпионат мира Бразилия Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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Цугундeр
1785400613
)) Покаялся, как все обосравшиеся итальянцы.) Надо было Энрике выпускать!) По итогу. Бразилия- Чемпионы, а Зенит продаёт "чёрную оглоблю" в МанСити за двести лямов.!!!))) И наконец- то приобретает Карпукаса..)
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