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  • Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026

Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026

31 июля, 09:59
9

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что национальная команда не затерялась бы на ЧМ-2026.

– Говоря о том, как выглядела бы на этом чемпионате российская сборная, один из ваших воспитанников, Александр Мостовой, сказал, что из группы она бы вышла. Но дальше было бы сложнее, поскольку сегодня определить ее уровень на 100 процентов практически невозможно. Ведь для этого команде Карпина надо играть с соперниками, матчи с которыми позволят проверить себя по самому большому счету. А каково, Олег Иванович, ваше мнение?

– Полностью согласен с Александром. Ставить игру, закалять характер и двигаться вперед можно только во встречах с противниками, победа над которыми заставляет бороться с первой и до последней минуты. Сейчас мы лишены этой возможности. Как и участия в международном календаре, где игрокам помогает расти и крепнуть турнирная мотивация.

Но, несмотря ни на что, надо выстоять, не раскисать, не опускать рук. Как было на домашнем мировом чемпионате-2018. Вспомните, какой вал критики обрушился перед ним на сборную Черчесова с требованием отставки тренера. И какой позор ей дружно предрекали. Но команда не дрогнула, не посыпалась. И впервые вышла в четвертьфинал, показав игру, которая вспоминается по сей день!

Предвижу саркастические улыбки, но скажу, что сборная Карпина не затерялась бы на этом турнире. Допускаю, что шансы одолеть таких гигантов, как Аргентина, Испания, Англия, Франция, у наших ребят были бы мизерными. А вот с остальными могли бы посражаться.

И, независимо от результатов, приобрели бы неоценимый опыт, который так нужен футболистам сборной. Тот, который уже есть у Сафонова, Головина, братьев Миранчук, в какой-то мере у новичка Ибрагимова, выступающего за «Манчестер Юнайтед». И так нужен Тюкавину с Глушенковым, Дивееву с Умяровым, Кисляку с Батраковым... Да и всем остальным, кто хочет выступать за сборную и гордиться этим.

Если кого-то не назвал, извините. Но очень верю: когда она вернется в большой международный футбол, мы это почувствуем и увидим. И примером здесь может стать лихая и сжатая в кулак сборная Норвегии нынешнего образца.

  • В 2026 году на чемпионате мира впервые выступили 48 команд.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда РФ проводит только товарищеские матчи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Россия Романцев Олег
Комментарии (9)
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Юбиляр
1785484661
Ну на турнире ( ЧМ ) может с третьего места и вышли бы, но вот только на сам турнир еще попасть надо было бы - и в этом я совсем не уверен!...
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diansmorozova
1785486992
Комментарий скрыт модератором
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Из Твери Леха
1785497571
Да могла бы выйти из группы, учитывая что 3-яя команда выходит.
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