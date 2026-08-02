Неудачи московских клубов, Даку проводили в «Спартак», Батраков ответил «Галатасараю» и другие новости

Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги.

Два футболиста могут покинуть «Спартак» после подписания Даку.

Батраков ответил на предложение «Галатасарая».

В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек».

Футболисты «Рубина» попрощались с Даку перед его уходом в «Спартак».

РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1).

РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2).

РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2).

УЕФА может выйти из ФИФА.