Неудачи московских клубов, Даку проводили в «Спартак», Батраков ответил «Галатасараю» и другие новости

Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги.
Два футболиста могут покинуть «Спартак» после подписания Даку.
Батраков ответил на предложение «Галатасарая».
В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек».
Футболисты «Рубина» попрощались с Даку перед его уходом в «Спартак».
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УЕФА может выйти из ФИФА.
Источник: «Бомбардир»