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  • Неудачи московских клубов, Даку проводили в «Спартак», Батраков ответил «Галатасараю» и другие новости

Неудачи московских клубов, Даку проводили в «Спартак», Батраков ответил «Галатасараю» и другие новости

2 августа, 01:55

Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги.

Два футболиста могут покинуть «Спартак» после подписания Даку.

Батраков ответил на предложение «Галатасарая».

В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек».

Футболисты «Рубина» попрощались с Даку перед его уходом в «Спартак».

РПЛ. ЦСКА не удержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (1:1).

РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2).

РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2).

УЕФА может выйти из ФИФА.

Источник: «Бомбардир»
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