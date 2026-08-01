В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек»

Воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов высказался о бывшем защитнике петербургской команды Ярославе Ракицком.

– Ты как‑то говорил, что Семак спокойно подсказывал на тренировках, а вот Дзюба, Ракицкий и Оздоев могли «напихать». Давай пример самого жесткого подсказа от старших.

– Бывало, да, что прибивали молодых. Не любили, когда молодые ошибались на тренировках. Особенно Ракицкий. Ну он в принципе такая личность…

– Какая?

– Не особо приятная. Сейчас это стало понятно по его высказываниям, но я уже тогда чувствовал, что он мутный.

– То есть от него какие‑то жесткие моменты были?

– Он просто неприличный человек, и все. Мог плохо общаться с персоналом. Когда ему что‑то говоришь, он всегда реагирует в негативе: мол, почему вы вообще со мной разговариваете?

Такой зазнавшийся. Самомнение у него просто зашкаливает. В общем, все стало понятно по его высказываниям после «Зенита».

– А ты, получается, понял это еще тогда?

– Да не только я. Его никто особо не любил. Молодые – уж точно. Он постоянно пытался выделиться за счет того, что принижал молодых футболистов, шутил над ними.

Глупо так делать. Приходишь в такую команду, где играют Ловрен, Малком, Клаудиньо, Дзюба, а над тобой постоянно шутят, всякие глупости говорят.

– В какой плоскости лежали эти шутки?

– Да такой стеб, знаешь, но не по‑доброму. То есть смеялся с этого только Ракицкий.