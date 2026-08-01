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  • В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек»

В «Зените» не любили Ракицкого: «Мутный, неприличный и зазнавшийся человек»

Вчера, 14:13
23

Воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов высказался о бывшем защитнике петербургской команды Ярославе Ракицком.

– Ты как‑то говорил, что Семак спокойно подсказывал на тренировках, а вот Дзюба, Ракицкий и Оздоев могли «напихать». Давай пример самого жесткого подсказа от старших.

– Бывало, да, что прибивали молодых. Не любили, когда молодые ошибались на тренировках. Особенно Ракицкий. Ну он в принципе такая личность…

– Какая?

– Не особо приятная. Сейчас это стало понятно по его высказываниям, но я уже тогда чувствовал, что он мутный.

– То есть от него какие‑то жесткие моменты были?

– Он просто неприличный человек, и все. Мог плохо общаться с персоналом. Когда ему что‑то говоришь, он всегда реагирует в негативе: мол, почему вы вообще со мной разговариваете?

Такой зазнавшийся. Самомнение у него просто зашкаливает. В общем, все стало понятно по его высказываниям после «Зенита».

– А ты, получается, понял это еще тогда?

– Да не только я. Его никто особо не любил. Молодые – уж точно. Он постоянно пытался выделиться за счет того, что принижал молодых футболистов, шутил над ними.

Глупо так делать. Приходишь в такую команду, где играют Ловрен, Малком, Клаудиньо, Дзюба, а над тобой постоянно шутят, всякие глупости говорят.

– В какой плоскости лежали эти шутки?

– Да такой стеб, знаешь, но не по‑доброму. То есть смеялся с этого только Ракицкий.

  • Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Ракицкий Ярослав Кузнецов Даниил
Комментарии (23)
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Бумбраш
1785583691
Не надо ляля..зина-глорики ему очко лизали, всё Ярик,Ярик...срамота зинаидовская
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afw13
1785583812
вот такая у хохлов говнистая натура, не у всех, но у многих
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Интерес
1785584147
"Дорога ложка к обеду". Когда он был в команде, зенитовцы были за него горой.Чего уж теперь салаге усердствовать? Вот если бы сам А.Миллер так высказался-это да, аргумент.НУ или, накрайняк, какие-нибудь мифические члены нынешнего штаба клуба, типа Андрюши.
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Юрбан-Зенит
1785584705
не знаю насчет зенитовской внутрянки, но штрафные он клал как бог
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рылы
1785585226
горит у свинохвостых 😄 https://bombardir.ru/news/617915
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FROLL007
1785585307
Хоть внутри гавно, а передачи через всё поле и штрафные пробивал на заглядение. Гыгыгы
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Snek
1785589078
Чушь какая-то. Ракицкого помню, игрок очень высокого уровня, а кто такой Кузнецов хз и зачем он это говорит, тоже хз, а самое главное, кому это интересно то?
Ответить
gunstilzit
1785589688
Я ещё в армии понял кто такие украинцы.
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Дубина
1785591627
ЗПРФ! Блохи!!!
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ТяжелаяАртиллерия
1785594320
А это вообще кто такой? Может Ракицкий и был пиз*юком, но играл отлично. Получается так, что этот воспитанник, по жиденькому, под себя сходил.
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