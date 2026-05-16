4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий завершил игровую карьеру в 36 лет.
Футболист сообщил об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность организации запрещена на территории РФ), заявив, что планирует остаться в футболе в тренерском или управленческом качестве.
«Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который получил 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли – тренера или спортивного функционера – увидим позже», – написал Ракицкий.
Последним местом работы защитника был одесский «Черноморец», куда он перебрался в марте 2025 года.
- С 2019-го по март 2022-го Ракицкий выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба он четырежды выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Всего за сине-бело-голубых защитник провел 107 матчей и отличился семью голами.
- До переезда в Россию Ракицкий на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтера», с которым восемь раз становился чемпионом Украины.
- За национальную сборную Украины он сыграл 54 встречи и забил четыре мяча – после трансфера в «Зенит» в команду его больше не приглашали.
