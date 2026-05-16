  4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

Вчера, 21:47
6

Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий завершил игровую карьеру в 36 лет.

Футболист сообщил об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность организации запрещена на территории РФ), заявив, что планирует остаться в футболе в тренерском или управленческом качестве.

«Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который получил 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли – тренера или спортивного функционера – увидим позже», – написал Ракицкий.

Последним местом работы защитника был одесский «Черноморец», куда он перебрался в марте 2025 года.

  • С 2019-го по март 2022-го Ракицкий выступал за «Зенит». В составе петербургского клуба он четырежды выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Всего за сине-бело-голубых защитник провел 107 матчей и отличился семью голами.
  • До переезда в Россию Ракицкий на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтера», с которым восемь раз становился чемпионом Украины.
  • За национальную сборную Украины он сыграл 54 встречи и забил четыре мяча – после трансфера в «Зенит» в команду его больше не приглашали.

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Черноморец Зенит Ракицкий Ярослав
somn
1778959339
Играл отлично, ушёл тихо... Удачи по жизни!
Ответить
волчарик
1778959661
За Зенит отыграл отлично.
Ответить
Лицом_на_клаве
1778960082
Отличный был в Зените защитник. Его роскошные пасы через всё поле по диагонали дорогого стоили.
Ответить
361isa@mail.ru
1778961120
Добротный был защитник. С отличным пасом и ударом
Ответить
Fju-2
1778967845
Один из лучших Плеймейкеров в РПЛ, больше игроков с такой фамилией в команде нет.
Ответить
