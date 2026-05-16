4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру

Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий завершил игровую карьеру в 36 лет.

Футболист сообщил об этом в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность организации запрещена на территории РФ), заявив, что планирует остаться в футболе в тренерском или управленческом качестве.

«Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который получил 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли – тренера или спортивного функционера – увидим позже», – написал Ракицкий.

Последним местом работы защитника был одесский «Черноморец», куда он перебрался в марте 2025 года.