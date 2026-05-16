Тренера из РПЛ назвали «тренеришкой»

Юрист, агент Антон Смирнов не хочет нового чемпионства «Краснодара».
«Слушайте, ну для этого тренеришки Мурада Мусаева два чемпионства было бы слишком много. Так что не расстраиваемся и смотрим, как «Зенит» в Ростове оформляет чемпионство», – написал Смирнов.
- Перед 30-м туром «Зенит» лидирует в таблице с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла – у команды Мурада Мусаева 63 очка.
- Для чемпионства петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в гостях, а «Краснодару» необходима победа над «Оренбургом» в сочетании с поражением сине-бело-голубых.
- Оба матча начнутся 17 мая в 18:00 по московскому времени.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова