Тренера из РПЛ назвали «тренеришкой»

16 мая, 20:57
30

Юрист, агент Антон Смирнов не хочет нового чемпионства «Краснодара».

«Слушайте, ну для этого тренеришки Мурада Мусаева два чемпионства было бы слишком много. Так что не расстраиваемся и смотрим, как «Зенит» в Ростове оформляет чемпионство», – написал Смирнов.

  • Перед 30-м туром «Зенит» лидирует в таблице с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла – у команды Мурада Мусаева 63 очка.
  • Для чемпионства петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в гостях, а «Краснодару» необходима победа над «Оренбургом» в сочетании с поражением сине-бело-голубых.
  • Оба матча начнутся 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дэнгил
1778955356
Баран
Ответить
...уефан
1778955484
...похоже, Мусаев опрокинул, когда-то с трансфером на вход, этого агентишку...
Ответить
VVM1964
1778956299
Откровенный дебил! Даже если Краснодар, не возьмёт чемпионство, он создал интригу в чемпионате до последнего тура и даже один единственный момент в одном единственном матче мог поменять картину на противоположную, когда шансы Зенита были бы весьма призрачными!!!!
Ответить
subbotaspartak
1778957804
Юристик, агентишка Антошка...
Ответить
Snek
1778958133
Я не знаю есть ли у Мусаева реальные тренерские качества, но он там где-то в Армении тренировал какого-то аутсайдера и привёл его к историческим достижениями, а так же всё что он говорит на пресс конференциях, не вода и не быдлятина, как у Карпина, а реальные объяснения происходящего. Если он трениришка, то кто тренер то у нас вообще?
Ответить
361isa@mail.ru
1778961218
Хочет хайпануть этот недоагент, только и всего.
Ответить
Cleaner
1778964524
Не иначе как этот ЮРИСТИШКА находится на обеспечении ГазпрЁма!!!
Ответить
FFR
1778964788
Не болею за Краснодар, но Мурад Мусаев уже доказал свою квалификацию.
Ответить
Чилим.
1778984775
2022год-Комитет по этике РФС наказал Антона Смирнова за «многочисленные публичные оскорбления других лиц, в том числе субъектов футбола» Это единственное значимое "достижение" Смирнова за последние 4 года.
Ответить
zigbert
1779000322
Ну это он зря. Результаты Краснодара говорят сами за себя.
Ответить
