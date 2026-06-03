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Мнение Рабинера о конфликте Мостового и Мусаева

Вчера, 14:10
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Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился мнением о конфликте главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и экс-футболиста сборной России Александра Мостового.

  • Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».
  • Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».
  • В минувшем сезоне «Краснодар» стал 2-м в РПЛ и проиграл «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.
  • «Зенит» выиграл титул в 7-й раз за 8 лет
  • «Быки» были чемпионами в сезоне-2024/25.

«Об очередном витке пикировки между Александром Мостовым и Мурадом Мусаевым.

Я знаю двух Александров Мостовых. Первый – позитивный, расслабленный, улыбчивый, обаятельный в личном общении человек. Второй, тот, что в ответах СМИ, – зацикленный, желчный, с чего-то решивший и повторяющий из интервью в интервью, что тренер обязан в прошлом быть большим игроком. Или, как он выражается, «футбольным человеком».

Хотя на самом деле хорошими тренерами часто становятся те, кто играл на низком уровне или быстро закончил. Потому что те, кому дано играть, у кого искра Божья, часто не способны объяснить что-то другим. Ведь ему это далось не трудом и анализом, а откуда-то сверху. Вот поэтому звезды игры так редко превращаются в тренеров. Вроде того же Мостового.

А тренер Мусаев прошел колоссальной сложности путь от работы в детском футболе до чемпиона России. Доказывал все и всем с нуля, а не с такой высочайшей стартовой площадки, какая есть у любого завершившего карьеру большого мастера.

Когда чуть менее года назад мы с Мусаевым делали большое интервью для «СЭ», я тоже, как и сейчас мой товарищ Олег Лысенко, спрашивал его о Мостовом. Был дан продолжительный и глубокий ответ, но при вычитке Мурад Олегович попросил его убрать. Потому что фокус внимания на этом отрывке будет слишком велик, а надо работать и играть, а не разбрасываться на полемику. Мне было жалко, но Мусаев настоял на своем решении.

Теперь он дал Лысенко короткий и емкий ответ, с которым сложно не согласиться. Мостовой в ответ разразился уже неприкрытыми оскорблениями (при этом назвав хамом оппонента). В школе он таких, видите ли, гонял. Каких – таких? Стремящихся узнавать новое и расти?

Вспоминая, каков Мостовой в обычной жизни, и сравнивая это с его медийным образом, живущим своей жизнью, я понимаю, что, как говорится, пранк зашел слишком далеко.

Это уже какой-то психологический феномен. Есть у меня друг, который всегда вживую и в сети был двумя разными людьми, мало знакомыми друг с другом, а в последние годы это совсем обострилось.

Вот так же, похоже, и у Царя. Из незлобивого человека в жизни он при звонках СМИ превращается в противоположность – злобного, вбившего себе в голову ерунду. И Мусаев, к тому совершенно не стремясь, спокойными и земными аргументами эту ерунду разнес. Не уронив ни одной фразой чувство собственного достоинства.

И Мусаев, кому и что он бы ни говорил, – один и тот же. Без разлома сознания», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (2)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1780486666
Рабинер сам довольно противоречивая фигура,чтобы считать его слова какой то истиной. В этом сезоне Мусаев стал гораздо хуже,чем в предыдущих.Много стал плакаться,игроки его команды тоже стали вести себя гораздо хуже,часто по хамски,кривляясь и споря.
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алдан2014
1780492933
Кажется в психиатрии называется шизофрения
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