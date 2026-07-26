Мостовой выявил однозначного фаворита РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой определил фаворита сезона РПЛ.

«Зенит» – однозначно главный фаворит РПЛ, потому что никто из лидеров не ушел, а еще и купили игроков. И еще купят, если что-то не пойдет на старте сезона. Хотя мне кажется, что петербуржцы вряд ли будут терять очки на старте сезона. Ясно, что надо посмотреть хотя бы пять туров, чтобы делать выводы по другим командам.

Но в любом случае, есть действующий чемпион и все остальные. При этом я думаю, что в этом году и «Динамо» будет бороться как минимум за медали. Главное, что клуб не совершил такую ошибку, как в прошлом году с совмещением постов», – сказал Мостовой.