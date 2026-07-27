Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой видит себя готовым для работы в сборной Италии.
Ранее у итальянцев сорвалось назначение Андреа Пирло.
«Они вправе это делать. Зачем вам Пирло, если есть Мостовой? Заключайте контракт с Мостовым, и никаких проблем не будет!
Понятно, что Пирло не виноват. Но здесь ничего такого нет, Итальянская федерация футбола может это делать. В каждой стране свои законы», – сказал Мостовой.
- 47-летний Пирло работает в клубе из ОАЭ с июля прошлого года. Одним из совладельцев «Юнайтед» считается российский бизнесмен Сергей Ломакин.
- Ранее Пирло возглавлял «Ювентус», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдорию».
- Во время игровой карьеры он победил вместе со сборной Италии на ЧМ-2006.
Источник: «Спорт-Экспресс»