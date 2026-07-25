«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца

Рикарду Мангаш, бывший защитник московского «Спартака», перешел в итальянскую «Монцу» на правах аренды из «Спортинга».

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. В контракте предусмотрено обязательство выкупа при выполнении ряда условий – об этом сообщила пресс-служба «Монцы».

Мангаш выступал за «Спартак» с 2024 по 2025 год.

За это время он провел 19 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт защитника со «Спортингом» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2 млн евро.

Фото: соцсети «Монцы»