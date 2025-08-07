Португальский агент прокомментировал трансфер Мангаша в «Спортинг» из «Спартака»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на переход Рикарду Мангаша из «Спартака» в «Спортинг». Сумма трансфер составила 300 тысяч евро.

«К сожалению, у него не было хорошей возможности показать себя. Нынешний тренер «Спортинга» отлично знает Мангаша. Думаю, он сможет успешно его использовать. Удивлен ли я его уходу из «Спартака»? Нет, меня удивил сам выбор клуба. Мангаш – интересный игрок, но он никогда не выступал на более высоком уровне. Мне показалось, что он не был готов к тому, чтобы играть за «Спартак», – сказал Барбоза.