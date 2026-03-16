  • Погребняк – о драке Талалаева и Челестини: «Это интересно, прикольно»

Погребняк – о драке Талалаева и Челестини: «Это интересно, прикольно»

16 марта, 23:51

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о скандальной ситуации в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«У «Балтики» хорошие шансы на медали. Посмотрите, какие результаты они показывают. Калининградцы хорошо играли оба матча с «Зенитом». Если бы не потеряли очки с «Ростовом»…

Они и дома, и на выезде забирают своe. Реакция Талалаева понятна, когда он выбил мяч на трибуну. Это была долгожданная и боевая победа. Его эмоции показывают характер этого региона.

Драка Талалаева и Челестини? РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги нашей лиге.

Это интересно, прикольно. Такие эпизоды происходят везде. Два человека говорят на одном языке, думаю, они друг друга поняли. Посмотрим, о чeм они договорились», – заявил Погребняк.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Погребняк Павел Талалаев Андрей
