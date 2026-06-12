«Сочи» расстался с экс-вратарем сборной России и легионером из Гвинеи

Вратарь Юрий Дюпин и вингер Франсуа Камано покинули «Сочи» по истечении сроков трудовых соглашений.
«Благодарим игроков за профессионализм и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Дюпин был в заявке сборной России на Евро-2020, но ни разу не сыграл за национальную команду. В сезоне-2024/25 он стал чемпионом России с «Краснодаром».
- 30-летний гвинеец Камано провел за «Сочи» 17 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- 38-летний Дюпин сыграл за южан в 12 встречах, пропустил 24 мяча, провел на ноль 1 игру.
Источник: официальный сайт «Сочи»