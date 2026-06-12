«Сочи» расстался с экс-вратарем сборной России и легионером из Гвинеи

Вратарь Юрий Дюпин и вингер Франсуа Камано покинули «Сочи» по истечении сроков трудовых соглашений.

«Благодарим игроков за профессионализм и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Дюпин был в заявке сборной России на Евро-2020, но ни разу не сыграл за национальную команду. В сезоне-2024/25 он стал чемпионом России с «Краснодаром».