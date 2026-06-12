В «Баварии» высказались о продаже Олисе за 500 миллионов

В «Баварии» высказались о возможной продаже вингера Майкла Олисе.

На этой неделе один из руководителей «Баварии» сказал L’Équipe: «Он не уйдет даже за 200 миллионов».

«Олисе бесценен. Даже за 500 миллионов евро он не уйдет», – добавил другой член совета директоров мюнхенцев

Подписать контракт с французом могли бы «Манчестер Сити» или «ПСЖ». Однако возвращение в английский клуб, в академии которого француз пребывал в сезоне-2016/17, похоже, не входит в планы игрока.

Парижане же, как ожидается, не намерены тратить огромные деньги на новых футболистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить 150 миллионов евро за игрока.