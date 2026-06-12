В «Баварии» высказались о продаже Олисе за 500 миллионов

В «Баварии» высказались о возможной продаже вингера Майкла Олисе.
На этой неделе один из руководителей «Баварии» сказал L’Équipe: «Он не уйдет даже за 200 миллионов».
«Олисе бесценен. Даже за 500 миллионов евро он не уйдет», – добавил другой член совета директоров мюнхенцев
Подписать контракт с французом могли бы «Манчестер Сити» или «ПСЖ». Однако возвращение в английский клуб, в академии которого француз пребывал в сезоне-2016/17, похоже, не входит в планы игрока.
Парижане же, как ожидается, не намерены тратить огромные деньги на новых футболистов.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить 150 миллионов евро за игрока.
- 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
- Срок контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: L'Equipe