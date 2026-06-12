Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Баварии» высказались о продаже Олисе за 500 миллионов

Вчера, 12:56

В «Баварии» высказались о возможной продаже вингера Майкла Олисе.

На этой неделе один из руководителей «Баварии» сказал L’Équipe: «Он не уйдет даже за 200 миллионов».

«Олисе бесценен. Даже за 500 миллионов евро он не уйдет», – добавил другой член совета директоров мюнхенцев

Подписать контракт с французом могли бы «Манчестер Сити» или «ПСЖ». Однако возвращение в английский клуб, в академии которого француз пребывал в сезоне-2016/17, похоже, не входит в планы игрока.

Парижане же, как ожидается, не намерены тратить огромные деньги на новых футболистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить 150 миллионов евро за игрока.

  • 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
  • Срок контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
«ПСЖ» попробует купить вингера «Баварии», который стоит 150 миллионов 5
Товарищеский матч. Франция победила Северную Ирландию благодаря хет-трику Олисе 1
Названа главная звезда ЧМ-2026 1
Источник: L'Equipe
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал ПСЖ Манчестер Сити Олисе Майкл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
В «Баварии» высказались о продаже Олисе за 500 миллионов
Вчера, 12:56
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
9 июня
11
Стала известна позиция Олисе по переходу в «Реал» за 150 миллионов
6 июня
Один из главных талантов Германии пропустит ЧМ-2026
6 июня
2
Известен игрок, за которого «Реал» планирует заплатить 150 миллионов
5 июня
«Байер» назначил нового тренера
4 июня
ПСВ может продать игрока в «Баварию» за рекордные 50 миллионов
4 июня
ФотоНовая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо
31 мая
3
«Айнтрахт» вернул Адольфа в Германию
31 мая
8
Лучшие игроки Европы по версии Goal
30 мая
«ПСЖ» и «Ливерпуль» узнали цену на Диоманде
29 мая
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal перед финалом Лиги чемпионов
29 мая
5
Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal
29 мая
1
«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги после 29 сезонов в высшем дивизионе
26 мая
3
Определился обладатель «Золотой бутсы»
25 мая
7
В «Баварии» прокомментировали вариант с переходом Кейна в «Барселону»
24 мая
1
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
22 мая
4
Еще один чемпион мира-2014 завершил карьеру
22 мая
«Боруссия М» рассматривает двух экс-тренеров РПЛ
19 мая
4
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
В следующем сезоне Бундеслиги сыграет клуб из города с населением 13 тысяч
17 мая
1
На Гвардиола из «Сити» появился еще один претендент
17 мая
1
Определился лучший бомбардир сезона Бундеслиги
17 мая
1
Определен игрок сезона в Бундеслиге
16 мая
3
«Боруссия» нацелилась на форварда «Реала»
16 мая
Бундеслига. «Бавария» в последнем туре изломала «Кельн» на выезде (5:1), у Кейна хет-трик
16 мая
2
«Бавария» продлила контракт с 40-летним вратарем
15 мая
2
«Бавария» договорилась с вингером из АПЛ
13 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 