Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил о прогрессе команды при Сандро Шварце.

«Есть определенные аналитические данные, они говорят о прогрессе команды. Это прежде всего физика, интенсивность. Плюс дисциплина и позитивная атмосфера, все это в команде присутствует.

Но все равно все определяет результат. В матче с «Крыльями Советов» был ничейный результат – 0:0. Что касается адаптации Шварца, не думаю, что она ему была нужна, он больше полутора лет работал в России. Очень много людей, работавших с ним, остались в клубе», – сказал Пивоваров.